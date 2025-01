Rifiuta lo scambio, Inter molto irritata con il suo giocatore

Il club nerazzurro vorrebbe inserire il calciatore in uno scambio di mercato, ma il centrocampista è deciso a restare: Inzaghi e Marotta non la prendono bene

L’occasione è arrivata. E anche in una circostanza di una qual certa importanza. Chiamato a sostituire l’infortunato Calhanoglu nel corso della finale di Supercoppa italiana contro il Milan, Kristjan Asllani si è giocato davvero male la sua chance.

Dapprima ha perso il pallone che ha consentito a Rafa Leao di involarsi verso l’area nerazzurra per poi essere atterrato al limite e guadagnarsi la punizione con cui Theo Hernandez ha riaperto il match. Poi, in pieno recupero, il centrocampista si è perso l’inserimento dello stesso portoghese, che ha servito a centro area Tammy Abraham per il più facile dei tap-in sotto porta. Trofeo al Milan e marea di critiche piovute addosso all’albanese.

Considerando l’entità dell’infortunio del turco, l’ex Empoli è stato schierato titolare da Simone Inzaghi anche nelle gare di campionato contro Venezia, Bologna e la sua ex squadra, quella che lo ha lanciato nel calcio che conta. Appena discreta la prestazione contro i lagunari, insufficiente contro i felsinei – quando è stato anche beccato dal pubblico di San Siro – meglio contro l’Empoli, complice anche la convincente prestazione di squadra dei meneghini.

Dopo aver rifiutato ben 20 milioni di euro per il suo cartellino nel corso dell’ultima estate, ora il club nerazzurro sembra aver cambiato idea sul futuro del centrocampista albanese. L’idea sarebbe quella di inserirlo come pedina di scambio in un affare che porterebbe a Milano un rivale nel suo ruolo: uno che Inzaghi e Marotta hanno individuato come il playmaker del futuro. Peccato che il classe 2002 non abbia alcuna intenzione di muoversi da Milano.

Asllani per Ricci, salta lo scambio: Inter indispettita

Come riportato da Calciomercato.it, il club nerazzurro avrebbe finito la pazienza col giovane calciatore. Le occasioni avute hanno di fatto rappresentato uno spartiacque tra ciò che sarebbe potuto essere – un coinvolgimento ancor maggiore dell’albanese nelle rotazioni di Inzaghi – e ciò che lo staff tecnico e la dirigenza hanno maturato come pensiero pressoché definitivo: Asllani non convince, quindi meglio venderlo per arrivare al profilo di centrocampo desiderato. Quel Samuele Ricci da tempo nell’agenda della società meneghina.

Per arrivare al nazionale azzurro l’Inter stava meditando di inserire proprio Asllani nell’affare. Un modo per abbassare la richiesta cash del presidente granata Urbano Cairo, che non scende sotto i 30 milioni di valutazione. A maggior ragione dopo il rinnovo di contratto firmato proprio in concomitanza con l’apertura della finestra invernale di scambi.

Come anticipato però, l’albanese non ha alcuna intenzione di muoversi da Milano, deciso a dimostrare il suo valore nelle prossime occasioni che Inzaghi e il destino gli offriranno…