Sparta Praga-Inter: dove vedere il match di Champions in diretta tv e streaming

L’Inter affronta lo Sparta Praga nella penultima giornata del girone di Champions League. Tutte le indicazioni su dove vedere il match in programma stasera alle 21

Tre punti di fondamentale importanza quelli che deve centrare l’Inter nel penultimo match del girone di Champions League che opporrà i nerazzurri allo Sparta Praga.

Con una vittoria, Lautaro e compagni metterebbero più di un’ipoteca su un piazzamento finale tra le prime otto della classifica con la conseguente qualificazione diretta agli ottavi di finale senza passare dai playoff di metà febbraio, mese già impegnativo per l’Inter che dovrà affrontare Milan, Fiorentina, Juventus e Lazio, quest’ultima nei quarti di finale di Coppa Italia. Stando alle proiezioni, con i tre punti contro lo Sparta, ai nerazzurri basterebbe anche un pari con il Monaco tra una settimana per le classificarsi tra le prime otto.

Lo Sparta Praga, a sua volta, con 4 punti in graduatoria deve vincere per avere ancora qualche flebile speranza di qualificazione ai playoff. Quattro le sconfitte consecutive dei cechi che hanno perso con Manchester City, Brest, Atletico Madrid e Feyenoord dopo un buon inizio con la vittoria contro il Salisburgo e il pari a Stoccarda nelle prime due giornate.

Sparta Praga-Inter, dove vedere il match di Champions League

Contro un avversario sulla carta ampiamente alla portata, Simone Inzaghi recupera Mkhytarian dal primo minuto nel centrocampo a cinque con Asllani di nuovo al posto dell’infortunato Calhanoglu, Barella, Dimarco e Dumfries. In difesa, con Acerbi ancora indisponibile, spazio a Pavard, De Vrij e Bastoni che torna titolare dopo aver lasciato il posto a Carlos Augusto contro l’Empoli. Nessun turnover in attacco con Lautaro Martinez e Thuram.

L’argentino ha segnato una doppietta nell’ultimo match europeo giocato dall’Inter a Praga. Era l’edizione 2019-2020 di Champions League e i nerazzurri, all’epoca allenati da Antonio Conte, si imposero 1-3 contro lo Slavia Praga nella fase a gironi con un gol anche di Lukaku.

Sparta Praga-Inter è un’esclusiva di Sky Sport. La partita sarà trasmessa in diretta dalle 21 su Sky Sport Uno e Sky Calcio 252 con l’ampio pre e post partita condotto da Federica Masolin. In telecronaca Fabio Caressa e Beppe Bergomi. Gli abbonati a Sky possono seguire la partita in streaming con SkyGo sui canali indicati. Diretta streaming anche per chi è abbonato al Pass Sport di NowTv.

Tutte le partite dell’ultima giornata di Champions League si disputeranno contemporaneamente mercoledì 29 gennaio alle 21. Da stabilire ancora la programmazione televisiva di Inter-Monaco. Amazon comunicherà nelle prossime ore la sua esclusiva per l’ultimo turno tra i match che coinvolgono le italiane. Oltre a Inter-Monaco si disputano Dinamo Zagabria-Milan, Barcellona-Atalanta, Juventus-Benfica e Sporting Lisbona-Bologna. Se la scelta di Amazon non dovesse ricadere sui nerazzurri, la sfida con il Monaco sarà trasmessa da Sky Sport.