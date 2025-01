Da Bisseck ad Acerbi, le ultime da Appiano Gentile

Buone notizie per Inzaghi all’indomani della preziosa vittoria raccolta in Champions League, reparto difensivo presto al completo. Mancano gli ultimi due recuperi

Agli occhi di quanti non hanno vissuto la partita contro lo Sparta Praga, che fosse dal vivo oppure davanti ad uno schermo, il risultato maturato dall’Inter potrebbe apparire un po’ scarno. Ed effettivamente, anche in relazione alle diverse e buone occasioni create nel corso dei novanta minuti, non avrebbero tutti i torti.

Ma nel concreto la squadra di Simone Inzaghi ha dovuto strappare tre punti preziosissimi ad una squadra piuttosto ostica, ben raccolta all’interno della propria metà e spesso persino abile in attacco. In queste circostanze, poi, ha svolto un ottimo lavoro la difesa.

Nonostante le pesanti assenze, Stefan de Vrij è stato senza dubbio fra i migliori in campo per presenza fisica e lucidità. Il gelo di Praga è stato dunque diradato e l’Inter blinda la qualificazione agli ottavi, proiettandosi alle sfide che verranno con un pizzico di fiducia in più.

Inzaghi, nello specifico, potrà contare sull’intero reparto difensivo come non accadeva da diversi mesi a questa parte. La notizia è fresca di giornata, stando a quanto ha rivelato la sessione d’allenamento odierna tenuta da coloro i quali non hanno potuto far vela verso la Repubblica Ceca al seguito del resto del gruppo. Fra questi spiccano soprattutto Yann Bisseck e Francesco Acerbi.

Inzaghi gioisce, la difesa torna al completo: Bisseck subito, Acerbi in settimana

Il difensore centrale tedesco era rimasto bloccato da un infortunio muscolare sin dalla disputa della finale di Supercoppa Italiana contro il Milan.

Il riposo precauzionale aveva poi complicato la gestione delle altre forze difensive rimaste a disposizione del tecnico per i successivi incontri di campionato, andando a richiamare persino la duttilità di Carlos Augusto e Matteo Darmian come braccetti aggiunti. Smaltito il problemino, Bisseck farà rientro in gruppo fra domani e la giornata di sabato. Giusto in tempo per la rifinitura che anticiperà la trasferta col Lecce della domenica.

Buone novelle anche per quanto concerne l’altro centrale ex Lazio, fermo ai box da fin troppo tempo. Il duplice infortunio muscolare e qualche ricaduta della condizione fisica complessiva sembrano ormai del tutto superate: Acerbi potrà tornare a disposizione di Inzaghi entro e non oltre il termine della prossima settimana. A conferma di quanto accennato dallo stesso allenatore in occasione della partita di ieri in Champions. Sette-dieci giorni al massimo, non uno di più.