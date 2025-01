Firma a zero con la Fiorentina, l’ex Inter arriva in estate

L’ex giocatore nerazzurro potrebbe tornare nello stesso club che incassò la bellezza di 24 milioni per la cessione all’Inter tanti anni fa

Corsi e ricorsi storici. O, se preferite, il richiamo di una delle piazze in cui il calciatore si impose all’attenzione del grande pubblico, meritando l’interesse di un club blasonato come l’Inter, che nell’estate del 2017. È dolce, anzi dolcissimo, il ricordo che i tifosi nerazzurri hanno del centrocampista sudamericano, a cui sono legati dei gol decisivi per le sorti della loro squadra del cuore.

Ribattezzato ‘l’uomo decisivo’ per via della rete che, nel maggio del 2018, consentì alla prima Inter di Luciano Spalletti di conquistare in extremis, sul campo della rivale diretta Lazio, l’accesso alla Champions League, Matìas Vecino si ripetè in una magica notte di San Siro, contro il Tottenham, siglando la marcatura in una pazza gara europea che vide la Beneamata trionfare in rimonta.

Andato via a parametro zero nell’estate del 2022, dopo aver comunque contribuito, nella gestione Conte, alla conquista del 19esimo scudetto della storia nerazzurra, il giocatore uruguaiano si è accasato alla Lazio dove, infortuni a parte, si è rivelato elemento prezioso soprattutto nell’era Maurizio Sarri.

Fermo per un problema alla coscia da fine novembre 2024, l’ex viola non ha finora lasciato il segno nella nuova avventura di mister Baroni alla guida del club capitolino. Il contratto in scadenza nel prossimo giugno, unito ad una carta d’identità che ormai dice 33, non lascia presupporre un rinnovo dell’accordo tra le parti. Si fa sempre più plausibile un ritorno in Toscana, dove la sua parabola ebbe una spinta decisiva, testimoniata dal milionario passaggio alla corte della società meneghina.

Vecino, idea Fiorentina: torna a casa a costo zero

85 presenze totali in tutte le competizioni, condite da 6 gol, nel periodo giugno 2013-gennaio 2014 e nelle stagioni dal 2015 al 2017: questo il bottino in maglia viola del giocatore uruguaiano, accostato con insistenza, nelle ultime settimane, proprio alla società di Rocco Commisso.

Ovviamente l’affare potrebbe e dovrebbe chiudersi nel prossimo luglio, quando il giocatore sarà presumibilmente free agent, e quindi libero di accasarsi dovunque voglia. Sebbene il suo sempre più probabile ritorno a Firenze strida un po’ con la politica della Fiorentina, negli ultimi anni distintasi per tanti acquisti di calciatori Under 25, l’esperienza e l’abitudine a vincere di un veterano come Vecino potrebbe rivelarsi davvero utile per le ambizioni viola, frenate nell’ultimo mese e mezzo da un’inaspettata sequela di risultati negativi.