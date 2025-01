Grealish subito all’Inter in prestito: in estate scambio col pupillo di Inzaghi

Scaricato da Guardiola, il fantasista inglese è pronto a lasciare il Manchester City in questo mercato invernale. Possibile affare con i campioni d’Italia

Una sola partita da titolare nelle ultime otto giornate di Premier League. E’ ormai chiaro che Jack Grealish ha perso il posto nel Manchester City in favore del giovane brasiliano Savinho. Ecco perché sta prendendo sempre più corpo la possibilità di una sua cessione a gennaio.

Il 29enne centrocampista offensivo inglese di origini irlandesi ha tradito le aspettative di Pep Guardiola. In questa stagione, in ventuno presenze tra campionato, Champions League, FA Cup e coppa di lega inglese ha collezionato un solo gol, peraltro su rigore, nel roboante 8-0 inferto al Salford (formazione della quarta serie, ndr). Il manager catalano lo ha impiegato in quattro diversi ruoli nei vari moduli utilizzati dai Citizens: ala nel tridente, trequartista dietro la punta, mediano davanti alla difesa e esterno sinistro a tutta fascia, ma non è mai riuscito a incidere.

Possibile quindi il cambio di casacca a gennaio, con tre squadre britanniche sulle sue tracce: dal Newcastle al Tottenham fino ai ‘cugini’ del Manchester United. Ma secondo quanto riportato dal tabloid ‘The Sun’, ci sono anche due piste estere che Grealish starebbe prendendo in considerazione per provare a rilanciare la sua carriera lontano dalla patria: il Borussia Dortmund e l’Inter.

Calciomercato Inter, Grealish pedina per Bastoni: il piano di Guardiola

In questo momento il club nerazzurro non sta prendendo in considerazione l’idea di fare investimenti a gennaio. Di certo le cose potrebbero cambiare, tuttavia, qualora dovesse trovarsi l’accordo con la Roma per la cessione di Frattesi entro il prossimo 3 febbraio.

A quel punto l’Inter avrebbe la necessità di rimpiazzare il centrocampista romano con un giocatore all’altezza degli obiettivi prefissati dal presidente Marotta. Ad ogni modo, Guardiola sa bene che i nerazzurri non hanno grosse disponibilità finanziarie e per questo sarebbe disposto ad aprire anche al prestito gratuito di Grealish fino al termine della stagione. In estate, poi, più che trattare sul prezzo del centrocampista nativo di Birmingham, il Manchester City proverebbe ad imbastire uno scambio con uno dei titolarissimi di Simone Inzaghi.

Stiamo parlando di Alessandro Bastoni, difensore centrale che piace da anni al tecnico degli Sky Blues. Ovviamente oltre al cartellino dell’ex Aston Villa, i campioni d’Inghilterra dovrebbero versare nelle casse dell’Inter un ricco conguaglio in denaro. Tuttavia appare difficile pensare che in Viale della Liberazione si possa dare il via libera ad una operazione del genere.