L’Inter beffa il Milan per Santiago Gimenez: intreccio con Thuram

Il sogno del Milan è il bomber messicano, ma l’Inter potrebbe anche decidere di infastidire i cugini, come ha già fatto in altre occasioni

Per poter trovare un po’ di incisività e un po’ più di vivacità in attacco, il povero Sergio Conceicao ha dovuto riesumare persino Jovic, da tempo fuori progetto: Morata e Abraham non garantiscono goal, nonostante il loro impegno e le indiscutibili potenzialità tecniche. Ecco perché il Milan potrebbe anche puntare a un colpo ad effetto a gennaio. Dopo Kyle Walker, preso dal City per rinforzare la fascia, Conceicao chiede una punta.

Il nome giusto potrebbe essere quello di Santiago Gimenez, bomber in evidenza anche in Champions dove è stato protagonista del 3-0 con il suo Feyenoord ai danni del Bayern Monaco. Giovane, ambizioso e molto prolifico, il messicano potrebbe rappresentare una svolta tecnica per la stagione rossonera. Il colpo non è impossibile…

Dopo la grande prestazione in Champions, il ventitreenne non ha chiuso a una possibile uscita a gennaio. “Vediamo che succede, sono settimane chiave“, ha dichiarato. “Metto tutto nelle mani di Dio”. E il pensiero corre ovviamente ai piani mercato dei rossoneri che già l’estate scorsa si erano fatti avanti per corteggiarlo.

Santiago Gimenez, l’Inter potrebbe provarci davvero?

Il calciatore piace alla dirigenza e soprattutto a Ibra, ma il Fayenoord non ha alcuna intenzione di vendere. Nel caso, se ne dovrebbe riparlare a fine stagione. Ma, allora, il Milan potrebbe trovarsi di fronte tante possibili concorrenti, fra cui anche qualche club italiano.

Non è infatti escluso che anche l’Inter possa pensare ad avvicinarsi al ventitreenne messicano. Il profilo potrebbe piacere molto a Oaktree: il ragazzo, oltre a essere assai giovane e promettente, ha anche uno stipendio molto basso. Per la sua nuova avventura potrebbe chiedere al massimo 3 milioni.

Dovesse partire Marcus Thuram (che non vuole andarsene, e su cui, a oggi, non risultano piste concrete, cioè squadre pronte a spendere sopra gli 80 milioni), il messicano potrebbe anche essere la prima scelta. Il prezzo non dovrebbe rivelarsi proibitivo. Salvo sorprese, la valutazione dei Feyenoord dovrebbe attestarsi sui 40 milioni di euro.

E il Milan dovrebbe appunto sganciare subito intorno ai 40 milioni (magari 35 più bonus) per riuscire a smuovere il club olandese dalla propria posizione di chiusura. Sempre a gennaio potrebbe muoversi anche qualche club francese o inglese: l’OM, per esempio, o il Newcastle e il West Ham. Fra Milan, Marsiglia, West Ham e Newcastle, solo quest’ultimo club sembra in grado di offrire sui 40 milioni a gennaio per un solo giocatore.

Le caratteristiche del messicano

L’attaccante del Feyenord ha segnato 13 goal nelle ultime 17 gare. Può giocare come punta centrale in un tridente o come seconda punta con un partner d’attacco. Il ragazzo ha infatti mostrato di essere un giocatore versatile, bravo a smarcarsi a fare movimenti giusti con e senza palla, deciso nel tiro e potente di testa.

Nella prima stagione in Olanda, appena ventunenne ha segnato 23 goal in tutte le competizioni. L’anno scorso è arrivato a quota 26, segnandone 23 solo il campionato. Quest’anno sembra essere partito con lo stesso piglio: implacabile in area di rigore e pericoloso contro ogni tipo di avversario.

Santiago è il figlio del calciatore argentino Christian Gimenez, che ha giocato a lungo anche in Messico. Nato a Buenos Aires, Santiago si è trasferito in Messico all’età di tre anni con suo padre e ha cominciato a giocare da professionista nel Cruz Azul, dove ha disputato tre stagioni prima di approdare nei Paesi Bassi.