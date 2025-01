All’Inter in estate se non lo prende subito il Milan: che intreccio coi cugini

Le strade di mercato dei nerazzurri di Inzaghi e dei rossoneri di Conceicao potrebbero intrecciarsi. Obiettivo comune per le due meneghine

In attesa di sfidarsi di nuovo in campo il prossimo 2 febbraio per la ventitreesima giornata di Serie A, in quello che sarà il terzo derby della stagione, l’Inter e il Milan potrebbero darsi battaglia sul terreno del calciomercato.

La squadra di Simone Inzaghi va a caccia di rivincite dopo aver perso la gara di andata e, soprattutto, la rocambolesca finale di Supercoppa Italiana in Arabia Saudita, che li aveva visti in vantaggio di due gol prima di subire la rimonta. I rossoneri di Sergio Conceicao, invece, hanno bisogno di punti per risalire la classifica e provare a qualificarsi per la prossima Champions League.

C’è inoltre da lavare l’onta dei sei derby persi di fila sotto la gestione Pioli che culminò nel ko del famoso 22 aprile 2024 che consegnò lo scudetto della seconda stella ai nerazzurri. Nel frattempo c’è da rinforzare una rosa da qui al prossimo 3 febbraio: dopo aver ufficializzato Kyle Walker dal Manchester City per la corsia di destra, il tecnico portoghese si aspetta un rinforzo in attacco, vista la scarsa vena realizzativa dei due centravanti attualmente in rosa: Morata e Abraham.

Calciomercato Inter, Arda Guler nome nuovo per giugno. Milan permettendo

Il primo nome sulla lista di Ibrahimovic è quello di Santiago Gimenez. Ma dopo la doppietta rifilata al Bayern Monaco in Champions, difficilmente il Feyenoord si priverà del bomber messicano a stagione in corso. Se non per cifre folli superiori ai 50 milioni di euro.

Tra gli attaccanti che invece potrebbero arrivare senza spese immediate figura il nome di Arda Guler. Il giovane turco trova poco spazio con Ancelotti, dove è chiuso dai vari Mbappe, Vinicius, Rodrygo, Brahim Diaz e Endrick, ed il Real Madrid ha aperto alla sua cessione in prestito con diritto di riscatto, magari tenendosi la possibilità di una recompra. Ma al momento il Milan cerca una prima punta più che un fantasista e potrebbe mettere in stand by la trattativa, permettendo all’Inter di inserirsi.

Non è un mistero che i nerazzurri saluteranno sia Arnautovic che Correa al termine della stagione e per completare il reparto offensivo con Lautaro Martinez, Thuram e Taremi cercano un attaccante abile nei dribbling sin dalla scorsa estate quando avevano messo gli occhi su Gudmundsson. Guler potrebbe essere proprio quel tipo di giocatore che piace anche al gruppo Oaktree, sempre propenso a puntare sui giovani di qualità.