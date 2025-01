Caressa racconta la verità in diretta: è allarme Inter

Manca l’apporto di un centravanti nella fase realizzativa, per il giornalista e commentatore di Sky Sport è uno dei tasti dolenti di questa Inter

Non tutto finora è stato perfetto. Anzi, al contrario, c’è più di qualcosa che sembrerebbe non aver funzionato come invece aveva fatto lo scorso anno nel medesimo periodo.

Al di là del miglioramento complessivo del livello delle altre pretendenti al titolo in Serie A, infatti, questa Inter appare meno brillante e coraggiosa di quanto non fosse prima. Ciò si traduce in una solidità difensiva tutto sommato accettabile, ma una resa offensiva al di sotto delle aspettative.

La squadra di Simone Inzaghi sembra ormai essersi abbonata all’1-0 nonostante un quantitativo ingente di occasioni da gol create a partita, la qual cosa mette in apprensione il tecnico che chiede di più da tutti. Non soltanto dai due fulcri offensivi del gioco nerazzurro, ovvero Lautaro Martinez e Marcus Thuram, quanto piuttosto da parte di un attaccante che è venuto meno ai propri compiti.

Parliamo di Mehdi Taremi, uno che invece al gol era abituato eccome, durante la parentesi vissuta al Porto. L’esperto iraniano manca di lucidità nei metri finali e gli sforzi dell’assetto tattico inzaghiano non premiano le sue giocate votate al recupero del pallone, andando a creare un profilo a tratti spaesato in mezzo al campo.

Taremi litiga col gol, Caressa: “Assenza percepibile”

Di questo avviso è stato anche Fabio Caressa in un recente intervento d’analisi negli studi di ‘Sky Sport’. Il noto giornalista ha esordito con un elogio alla prestazione offerta dalla squadra contro l’ostica Sparta Praga, nella ghiacciata cornice della penultima notte della fase del maxi girone di Champions League.

Prima di concentrarsi sugli “asterischi” che mancano all’Inter per potersi imporre davvero. Anche nel recupero contro la Fiorentina non potrà affatto stare tranquilla. “Loro sono forti e i nerazzurri non è detto che saranno in grado di strappare quei tre punti che tutti ormai danno per scontati”, ha raccontato Caressa.

“Mancano tanto i gol di Taremi perché quando gioca al posto di una delle due punte, l’assenza del goleador si sente. Non sta rendendo come dovrebbe sotto questo punto di vista”, ha quindi concluso. Una verità scomoda ma pur sempre figlia dell’atteggiamento del calciatore, dal quale anche l’intero movimento di tifosi chiede di più.

Il cammino di Taremi alla sua prima stagione con l’Inter: