Colpo ad un anno dalla scadenza, super affare in Bundesliga per l’Inter

La dirigenza nerazzurra porta avanti una clamorosa idea: la stella del calcio tedesco può diventare una priorità estiva per l’Inter

Febbraio sarà un mese impegnativo per i ragazzi di Simone Inzaghi. Il derby contro il Milan, poi Fiorentina e Juventus. Un percorso, quello verso il sogno Scudetto, che sembra poter essere in discesa per l’Inter. Intanto, però, c’è un altro tema a monopolizzare l’attenzione.

Il calciomercato, che fino a questo momento non ha regalato particolari soddisfazioni al popolo nerazzurro, difficilmente riserve sorprese di altissimo livello prima della chiusura della sessione invernale, fissata al prossimo 3 febbraio. La dirigenza di Viale della Liberazione sta guardando decisamente più lontano, alle operazioni che caratterizzeranno l’estate 2025.

Un’estate che rischia di portare novità, quasi una rivoluzione, in almeno due reparti. La difesa, che accoglierà un nuovo centrale ed almeno un nuovo laterale (e potrebbe perdere de Vrij a zero) ma anche e soprattutto l’attacco, dove Correa e Arnautovic hanno già le valigie in mano.

Marotta stupisce tutti: è il sogno per l’estate

D’altro canto Beppe Marotta potrebbe anche sondare il terreno per un’operazione che, a centrocampo, porterebbe qualità, gol e assist. Un affare da urlo direttamente dalla Bundesliga che il presidente della ‘Beneamata’ non vuole farsi lasciare scappare.

Parliamo di Julian Brandt, stella del Borussia Dortmund che non se la sta passando affatto bene dopo l’esonero di Sahin in panchina. I gialloneri sembrano vicini a voler modificare in maniera massiccia la squadra visto che sono decimi in campionato e una rimonta verso le parti alte della classifica, ora come ora, è da escludere. Brandt potrebbe rientrare nell’opera di cambiamento che il club tedesco potrebbe presto attuare.

D’altronde il fantasista, a 28 anni, dopo aver giocato praticamente solo in Germania con Wolfsburg, Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund, potrebbe essere stimolato all’idea di misurarsi in un altro grande campionato come la Serie A. L’Inter, a tal proposito, si ritroverebbe pure ‘agevolata’ dalla condizione contrattuale del classe ’96: tutto può spingerlo a vestirsi di nerazzurro.

Brandt-Inter: ecco perché si può

Il contratto di Brandt con il Borussia Dortmund scadrà il 30 giugno 2026 e – ad oggi – non sembra esservi la spinta necessaria da ambo le parti per pensare ad un potenziale rinnovo. Ad un anno dalla scadenza può essere un grandissimo affare.

La dirigenza del Borussia Dortmund potrebbe accontentarsi di una cifra vicina ai 25 milioni per lasciar partire il gioiello di Brema che fino a questo momento nonostante la stagione difficile vissuta dai gialloneri, ha comunque sempre messo piede in campo: 23 apparizioni tra campionato e coppe, 3 reti e ben 6 assist all’attivo. Un calciatore creativo che, sulla trequarti, farebbe felice Simone Inzaghi.

Brandt può giocare sia come trequartista puro dietro le punte che adattarsi sull’esterno, un regista largo in grado di lanciare con grande facilità i compagni in porta. Il suo stipendio da 3,7 milioni a stagione non sarebbe un problema per le casse nerazzurre.