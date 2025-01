Buchanan ceduto in prestito: arriva l’annuncio del tecnico

Giungono conferme sulla possibile uscita in prestito del laterale nerazzurro: a parlare è un referente ben informato

A sorpresa, dopo più di un mese speso a parlare della trattativa che avrebbe potuto portare Davide Frattesi alla Roma, il vero protagonista del mercato in uscita dell’Inter, per questa sessione invernale, è Tajor Buchanan. Proprio la Roma è stata la prima squadra accostata al canadese. Poi, si è cominciato a parlare del Torino.

Inizialmente, le voci, disinnescate da Simone Inzaghi ma confermate in parte da Piero Ausilio, hanno insistito a proposito di un possibile prestito con diritto di riscatto alto. A oggi, non sappiamo se la trattativa è mai entrata nel vivo. Sappiamo però che il club nerazzurro non ha mai chiuso all’idea della cessione a titolo temporanea. Anche se è difficile capire quale potrebbe essere la cifra del prestito e del riscatto.

Così come vi avevamo anticipato su interlive.it, il canadese potrebbe essere il motore principale che spinge verso la soluzione dell’uscita. Malgrado anche Inzaghi abbia dichiarato che Buchanan sta bene a Milano e non ha chiesto la cessione, è assai verosimile che il ragazzo sia disposto a valutare la soluzione del prestito.

Anche se dirigenza e staff tecnico non reputano la sua uscita come una mossa conveniente (in termini numerici, la presenza in rosa di Buchanan fa ancora comodo), l’esterno potrebbe aver sciolto le proprie riserve e chiesto alla società di potersi unire a un altro club per trovare maggiore minutaggio.

Il commissario tecnico del Canada parla della situazione di Buchanan: “Andrà via in prestito“

La conferma è arrivata da qualcuno che conosce molto bene l’ex Club Brugge. Si tratta di Jesse Marsch, ct Canada. Il commissario tecnico ha infatti rivelato di aver parlato con Buchanan e di sapere dunque quali sono le sue reali intenzioni per il futuro prossimo.

Secondo Marsch TJ vuole andare via in prestito e, per accontentarlo, l’Inter starebbe appunto lavorando per trovare la destinazione adatta. Ai microfoni del podcast Footy Prime, il tecnico ha dichiarato di aver parlato con Buchanan pochi giorni fa della sua situazione. “Vuole andare a giocare in prestito e l’Inter lavorerà con lui su questo“.

#CanMNT Top Man @jessemarsch delivers insight on #Tajon‘s preferred next steps exclusive to the FP Crew! FULL INTVU: 📺 YouTubehttps://t.co/Xnam9cOWFK@CanadaSoccerEN Incl. a revealing “Get To Know Me!” FULL POD for even more shenanigans!https://t.co/FRmDTF0PFb pic.twitter.com/gM4UzyrUF4 — Footy Prime The Podcast ⚽️ (@footy_prime) January 24, 2025

Dopodiché il ct ha aggiunto che l’esterno ha bisogno di giocare, di accumulare minuti: “Deve ritrovare ritmo e tornare presto alla sua versione migliore. Deve farlo entro la prossima estate. Per noi, TJ è uno dei giocatori più importanti”.

Il sostituto in caso di cessione

Mandando via Buchanan, l’Inter potrebbe dunque aver bisogno di inserire un altro esterno in rosa. Il sostituto ideale potrebbe essere Zalewski della Roma. Ma l’Inter non sembra disposta a valutare l’acquisto, anche se il polacco è in scadenza e sul mercato a un prezzo molto basso.

Di conseguenza, il ventiduenne potrebbe arrivare solo in prestito, per cui dovrebbe prima rinnovare. Sull’esterno ci sono anche altri club. Si è parlato per esempio di un sondaggio da parte dell’OM. Non è detto che il club giallorosso sia disposto a valutare il prolungamento del contratto del difensore.

Quanto a Buchanan, l’Inter preferirebbe prestarlo in Italia, mentre sembra che il ragazzo sarebbe maggiormente tentato dal giocare in Olanda, dove ha diverse squadre pronte a ingaggiarlo. Per esempio, potrebbe muoversi anche l‘Ajax.

Sempre in uscita, aumentano le possibilità di una cessione in prestito anche per Tomas Palacios. L’argentino è vicino al Monza. Anche in questo caso si ragiona sulla formula di un prestito, ma senza diritto di riscatto. Il club nerazzurro dovrà convincere il giovane difensore centrale che, al momento, sembra più orientato a restare. Intanto non parte per Lecce a causa, ufficialmente, di una sindrome influenzale.