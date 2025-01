“Non sono influenzato dalle voci sull’Inter”: annuncio ufficiale del top player

Uno dei giocatori che sarebbe finito nel mirino dei nerazzurri ha commentato le ultime voci di mercato: l’attaccante nicchia, ma non esclude nulla

Si è parlato tanto, negli ultimi mesi, della necessità, per l’Inter di Simone Inzaghi, di aggiungere un attaccante al parco giocatori a disposizione di Simone Inzaghi. Un eventuale nuovo arrivo avrebbe però dovuto comportare la cessione di almeno uno tra Marko Arnautovic e Joaquìn Correa, due tra le riserve – l’altro è Mehdi Taremi – dell’indiscussa coppia titolare formata da Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

Entrambi in scadenza di contratto nel prossimo giugno, l’austriaco e l’argentino proprio non sono riusciti, salvo in rarissime occasioni, a garantire ai compagni quella pericolosità offensiva che avrebbe premiato la consueta gran mole di gioco prodotta in altre zone di campo. Sebbene non sia ancora da escludere la partenza di uno dei due, o di entrambi, Marotta sembra aver rallentato nella sua caccia ad un profilo che possa non far rimpiangere la produttività del Capitano e del figlio d’arte.

Ad ogni modo, al di là delle dichiarazioni ufficiali di rito, l’Inter tiene gli occhi aperti su un calciatore che per anni ha incantato in Premier League, salvo poi trascorrere un anno, a dire il vero non entusiasmante, nelle fila del Bayern Monaco. Successivamente passato all’Al Nassr per la cifra di 30 milioni di euro – il cartellino è stato accompagnato dal solito stipendio faraonico – il senegalese potrebbe decidere di tornare in Europa. Il club nerazzurro resta vigile sull’ex stella del Liverpool.

Sadio Mané e i rumors sull’Inter: “Non mi danno fastidio”

Intervistato dal portale Asharq Al-Awsat dopo l’ultima vittoria della sua squadra ottenuta ai danni dell’Al-Khaleej, Sadio Mané ha commentato in modo molto onesto le voci che lo vorrebbero in procinto di terminare anzitempo la sua ricca esperienza nella Saudi Pro League per ritornare a fare la differenza in un top club europeo.

Sebbene come profilo non risponda esattamente – per usare un eufemismo – ai parametri stabiliti da Oaktree per tutti i nuovi possibili acquisti dell’Inter, il fenomenale giocatore senegalese (classe ’92) interessa eccome dalle parti della Pinetina.

“Le voci di mercato fanno parte del calcio e vanno accettate per quelle che sono“, ha esordito l’attaccante. “Ci sono sempre dei rumors, ma non sono abbastanza giovane per esserne influenzato. Sono qui e resto concentrato sulla mia squadra, non mi danno fastidio le chiacchiere. Continuerò a competere col mio club per vincere ancora dei titoli“, ha concluso.