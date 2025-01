Marotta ha bloccato Allegri: la notizia che sconvolge Lecce-Inter

Mentre Lecce e Inter sono in campo, una notizia ha sconvolto i nerazzurri: Massimiliano Allegri potrebbe essere il prossimo allenatore

Lecce-Inter potrebbe essere una partita fondamentale per i nerazzurri, che vogliono restare in scia del Napoli, che ha battuto anche la Juventus. La Beneamata ha iniziato al meglio la sfida in trasferta, visto che Davide Frattesi, al ritorno in campo da titolare, è riuscito subito a sbloccare l’incontro su assist di Marcus Thuram.

La mezzala è parsa totalmente concentrata nonostante le voci di mercato, e forse questa è la migliore notizia possibile per i nerazzurri. Finalmente il ragazzo è parso sorridente e motivatissimo, al centro del progetto del club meneghino. E sembra anche aver superato i problemi fisici patiti nell’ultimo periodo.

Chi è, come sempre, molto motivato e in palla è Simone Inzaghi, ammonito per proteste contro l’arbitro dopo una serie di decisioni arbitrali che non gli sono piaciute – l’Inter ha visto anche due gol annullati per fuorigioco. Il futuro dell’allenatore, però, inizia a far discutere, per cui si parla anche del sostituto.

Marotta cerca il sostituto di Inzaghi: cosa succede con Allegri

Nell’editoriale del giornalista Giovanni Albanese per ‘Sportitalia’, si parla improvvisamente della panchina dell’Inter e del destino di Inzaghi nel bel mezzo della stagione. Secondo lui, diversi club di Premier League starebbero già prendendo contatti con il tecnico per ingaggiarlo al termine della stagione. Uno di questi avrebbe addirittura iniziato contatti tramite intermediari.

Allora l’Inter avrebbe già bloccato Massimiliano Allegri, nel caso in cui il tecnico di Piacenza dovesse davvero lasciare Milano. E per questo l’ex allenatore di Juventus e Milan avrebbe rifiutato ancora gli interessi dall’Arabia Saudita. Vedremo se l’indiscrezione sarà confermata e se davvero alla fine Inzaghi deciderà di interrompere qui il suo ciclo nerazzurro.