Tah-Inter non si fa, affare con il Chelsea: si chiude per 24 milioni

Il futuro di Tah è sempre più lontano dall’Inter, ma i nerazzurri possono consolarsi con un affare con il Chelsea: il prezzo è 24 milioni di euro

Non è facile per l’Inter individuare il profilo giusto per la difesa, ma la certezza è che qualcuno dovrà arrivare, anche perché Francesco Acerbi non sembra dare garanzie a lungo termine e soprattutto bisogna ringiovanire il reparto, proprio nel suo cuore. Proprio per questo, Marotta e Ausilio nel recente passato avevano cercato di portare a Milano Bremer e Buongiorno.

Per entrambi, l’affare non è arrivato alla fumata bianca, anzi sono finiti a rinforzare dirette concorrenti, ma già la prossima estate si attende l’arrivo di profili giovani e che possano essere fin da subito funzionali. L’Inter è stata accostata a lungo a Tah, centrale del Bayer Leverkusen che si adatterebbe subito alla difesa a tre di Simone Inzaghi.

Il tedesco, sfortunato protagonista dell’ultima giornata di Champions League, piace anche a Bayern Monaco e Barcellona. L’affare, quindi, è parecchio difficile da portare a termine, sia per i costi complessivi sia perché l’età non è proprio quella gradita a Oaktree – la proprietà ha anche chiesto una stretta sugli affari a parametro zero. Un altro nome, però, prende sempre più forza per la retroguardia.

L’Inter continua a seguire Badiashile: l’affare può decollare in estate

Chi rientra molto di più nei piani dell’Inter è, invece, Benoit Badiashile. Il difensore centrale era stato prelevato a suon di milioni dal Monaco ed è finito al Chelsea, ma lì la sua carriera si è un po’ arenata per via di un adattamento difficile, ampia concorrenza e basso minutaggio.

Ora è ai box per un infortunio alla coscia, ma in generale il suo apporto alla causa è stato solo di 4 presenze in Premier League, senza lasciare più di tanto il segno. Per fisicità e caratteristiche tecniche è un nome che piace – non il solo nella lista dell’Inter -, ma in estate non si tratterebbe di un’operazione impossibile per i nerazzurri.

Se prima la sua valutazione era sui 40 milioni di euro, ora potrebbe arrivare per 20 milioni di euro più bonus, per un totale di 24. L’Inter lo blinderebbe con un contratto pluriennale sui 4-5 anni. È ancora presto per definire tutti i margini dell’operazione, ma si tratta di un nome che piace e che verrà seguito anche nel prossimo futuro.