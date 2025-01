Affare chiuso dall’Inter, Biasin: “Nella rosa del Mondiale per Club”

Le parole del giornalista annunciano il piano dell’Inter per il futuro, un calciatore è destinato a fare presto rientro alla base dopo il prestito

Proprio a ridosso della vittoria sul campo del Lecce, in cui si è vista un’Inter lucida in tutte le fasi di gioco, la dirigenza nerazzurra capitanata da Giuseppe Marotta e Piero Ausilio ha limato gli ultimissimi dettagli con il Monza per la cessione in prestito di un proprio calciatore.

Nulla che non fosse già preventivato, in realtà. Perché per quel che ha potuto captare Simone Inzaghi nel corso degli innumerevoli allenamenti tenuti alla Pinetina, il giovane difensore centrale argentino Tomas Palacios non sembra ancora pronto per figurare con costanza all’interno dei suoi schemi tattici.

Specie in una stagione particolarmente complicata come quella attuale di Serie A, ricca di ostacoli ed insidie date dalla folta concorrenza al titolo, in cui sono necessari una buona dose d’esperienza e tanta personalità da vendere in un reparto devastato dagli infortuni.

Per questo motivo, l’opzione migliore per l’ex calciatore del Talleres era da tempo quella della cessione in prestito. Qualcosa di temporaneo, giusto per permettergli di raggiungere un quantitativo di minuti nelle gambe sufficiente, prima del grande salto in Prima Squadra. Il tutto seguendo un filone logico ben preciso, studiato da Marotta nei minimi particolari.

Palacios al Monza, poi il rientro per il Mondiale: piano dell’Inter già scritto

La dirigenza spera che Palacios possa far bene al Monza, sempre più ultimo in classifica e dunque bisognoso di rinforzi mirati in alcuni reparti, così da far rientro a Milano al termine della stagione con una maggiore consapevolezza nei propri mezzi.

Del resto, la finalità ultima resta quella di riaverlo pronto per le sfide che verranno nell’inedita maxi competizione di livello internazionale cui l’Inter prenderà parte in estate. Lo ha confermato anche Fabrizio Biasin, giornalista da sempre vicino alla causa nerazzurra, mediante un fulminante post sul proprio profilo ‘X’.

“Palacios tornerà a giugno e sarà a disposizione di Inzaghi per il Mondiale per Club. La dirigenza continua a lavorare per il prestito di Buchanan ed in caso di uscita del canadese, arriverà un altro esterno al suo posto”, ha puntualizzato Biasin. Oltre all’argentino, che verosimilmente potrebbe scalzare Francesco Acerbi dalla propria posizione in futuro, l’Inter appare insistente verso la cessione dell’altro esubero temporaneo arrivato lo scorso anno dal Club Brugge.