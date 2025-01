Brutte immagini, infortunio grave: “Infarto per i tifosi dell’Inter”

La vittoria per 0-4 a Lecce poteva rivelarsi amara per l’Inter: alcune immagini hanno tenuto tutti gli interisti con il fiato sospeso

Il giornalista Riccardo Trevisani, nel corso nella diretta di Cronache di Spogliatoio, ha parlato di uno dei momenti più critici dell’ultima partita disputata dai nerazzurri. Malgrado la larga vittoria, i bei goal segnati e le ottime risposte di Frattesi, Lautaro e Dumfries, i tifosi nerazzurri hanno comunque temuto di poter subire un’enorme delusione.

A far preoccupare i tifosi, stavolta, è stato Nicolò Barella. “Barella ha fatto infartare gli interisti“, ha raccontato Trevisani. “Sembrava una botta ma da come stava rantolando, sul 4-0 non è che poteva essere una perdita di tempo…”

Trevisani si riferisce forse a tutti coloro che, sui social, non hanno perso l’occasione per puntare il dito e dare al centrocampista sardo del simulatore. Barella, da questo punto di vista, è particolarmente osteggiato dai tifosi delle squadre avversarie… Lo accusano di “rotolare” troppo e di cadere con troppa facilità a terra. E anche stavolta, dopo il colpo che lo ha fatto uscire per qualche minuto fuori dal campo a Lecce, in tanti lo hanno accusato di essere disonesto.

Ma a cosa gli sarebbe servito fare una simile sceneggiata quando la sua squadra stava vincendo 4-0? Ovviamente, il ragazzo aveva preso una botta molto dolorosa. Un anno fa, il sardo si scusò dopo una simulazione. Dimostrando per l’ennesima volta di essere un giovane corretto. Fuori dal campo, Barella si è sempre messo in evidenza come un professionista rispettoso: dopo la Supercoppa di qualche giorno fa, per esempio, lo abbiamo visto andare a fare i complimenti a ogni singolo giocatore del Milan e all’allenatore.

Le immagini dello scontro con Dorgu: Barella ha simulato?

Sui social, però, tanti tifosi del Milan gli augurano di spaccarsi le ossa. Quando Barella si è scontrato con Dorgu, ginocchio contro ginocchio, su X si è scatenato il panico. Gli interisti, spaventati, hanno cominciato a fare gli scongiuri. Juventini e milanisti hanno invece esultato, per poi tornare a parlare di simulazione dopo averlo visto tornare in campo.

Guardando le immagini, ci si accorge che lo stesso Dorgu va a scusarsi con il sardo, consapevole di essersi lasciato andare a un contrasto un po’ troppo irruento… Chi ha visto la partita o rivisto un filmato si è accorto anche che Barella si è accasciato qualche istante dopo il contrasto.

Si era fermato perché dolorante, nonostante l’arbitro avesse già comandato il fallo. Dopodiché è uscito dal terreno di gioco sulle sue gambe zoppicando vistosamente. Alla fine, per fortuna, il giocatore è rientrato in campo

Barella recuperato

Ne ha parlato anche Inzaghi alla fine del match contro i pugliesi. “Barella ha preso una bella botta… ma sembra sia passata, non ci sono allarmi“. Dopodiché l’allenatore ha sottolineato di poter comunque fare affidamento su Frattesi: “Io faccio sempre affidamento su Frattesi, anche prima lo facevo e lui lo sa“.

E per elogiarlo, l’allenatore ha detto che Frattesi è stato uno dei segreti dell’Inter lo scorso anno. “E anche oggi è stato tra i migliori in campo“, ha concluso.

⚫️🔵Rifinitura alla vigilia di #InterMonaco

Assenti sia Acerbi che Calhanoglu: entrambi salteranno anche il match di domani. Out pure Taremi, alle prese con un affaticamento addominale ma recuperabile per la partita coi monegaschi. In gruppo, invece, Barella. 📽️@GiokerMusso pic.twitter.com/Nqj4f3Qofb — Interlive (@interliveit) January 28, 2025

Nelle sessioni di rifinitura di oggi, Barella è sembrato comunque al 100%. Non è escluso dunque che possa partire titolare contro il Monaco. E questa è la notizia più importante: sembra aver recuperato dalla brutta botta al ginocchio rimediata a Lecce.