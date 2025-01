Incontro a Milano, l’Inter lo vuole prenotare per giugno

Approfittando della gara dei rivali cittadini contro il Parma, la dirigenza nerazzurra ha riaperto il tavolo delle trattative per il talento

Ogni circostanza è buona per parlare, discutere, sondare il terreno, tentare di arrivare ad un accordo studiando magari strade che, se non sono fantasiose, possono essere catalogate come curiose. Ma a loro modo geniali. Ogni qual volta che Beppe Marotta è stato interpellato sulla strategie di mercato del club nerazzurro, la risposta è quasi sempre stata improntata alla parola ‘occasione’.

Un concetto ben esemplificato dai tanti arrivi a parametro zero messi a segno dall’abile dirigente, specializzatosi in affari di questo tipo. Le occasioni sono anche quelle incarnate dai giovani talenti in erba destinati ad esplodere, sebbene ancora non pronti per far parte di una rosa dalle ambizioni massime come quella diretta da Simone Inzaghi.

A tal proposito, preso atto degli enormi progressi di Francesco Pio Esposito in quel di La Spezia – il più piccolo della famiglia di calciatori sta facendo sfracelli in Liguria, prenotando così un posto nell’Inter dei grandi l’anno prossimo – la società meneghina monitora con attenzione anche i gioielli di altri club di Serie A.

Tra questi ha brillato, fino a quando un infortunio alla coscia non lo ha fermato ad inizio novembre, un talento spagnolo che milita in provincia. Un mancino dal grande avvenire, uno che e passato anche dalla scuola Manchester City dopo aver passato due anni in quel di Barcellona, nella prestigiosa Cantera del club catalano.

Bernabé, contatti dopo Milan-Parma: l’idea dell’Inter

Classe 2001, un piede sinistro che sa cantare a piacimento in mezzo al campo, Adrian Bernabé ha fatto vedere solo parzialmente il grande talento di cui dispone. Forse troppo fragile fisicamente – l’iberico è spesso vittima di infortuni più o meno lunghi – il nativo di Barcellona è legato al Parma da un contratto fino al 30 giugno 2027.

Anticipando la concorrenza per quei giocatori non ancora del tutto formati, l’Inter potrebbe aver avvicinato la dirigenza del club ducale proprio in occasione dell’ultima visita dei gialloblù a Milano. Quella conclusasi con la beffarda sconfitta patita per mano del Milan, capace di rimontare gli ospiti con due gol nei minuti di recupero.

La strategia del dirigente meneghino è, tutto sommato, semplice: assicurarsi da subito il cartellino di Bernabé, acquistandolo dal club emiliano già in questa sessione di mercato, lasciando però il ragazzi a Parma fino alla fine della stagione. Una mossa abile, tesa anche a verificare, nella seconda parte dell’anno, i progressi dello spagnolo una volta che avrà recuperato dall’infortunio.