“Non è vero che ha rinnovato”: l’Inter può piazzare un altro colpo a zero

Settimana importantissima per l’Inter tra Champions League e Derby. Intanto, un’indiscrezione riapre le chance per i nerazzurri di piazzare un possibile colpo di mercato a parametro zero

Ultima settimana di Gennaio tra Champions, Derby di ritorno e calciomercato per l’Inter con i nerazzurri che potrebbero piazzare due cessioni.

Tomas Palacios è a un passo dal Monza. Il difensore argentino, schierato da Inzaghi solo nel finale della vittoriosa trasferta Empoli, passa ai brianzoli in prestito secco fino a fine stagione. Stesso epilogo che potrebbe attendere Tajon Buchanan. A una settimana dalla conclusione delle sessione invernale, aumentano le pretendenti per l’esterno canadese. Dopo Roma, Udinese, Torino, Fiorentina e Ajax, anche il Villarreal ha contattato l’Inter per il prestito di Buchanan che i nerazzurri preferirebbero cedere in Serie A.

Vedremo se, in caso di cessione, Buchanan sarà rimpiazzato con un sostituto nella fase finale del mercato di Gennaio che precederà la ripresa di una trattativa che l’Inter segue con attenzione in proiezione futura. Questa l’indiscrezione emersa nei giorni scorsi che riguarda un potenziale obiettivo dei nerazzurri a parametro zero

Rinnovo ancora bloccato, per l’Inter è ancora una possibilità

Sembrava fatta a inizio Gennaio per il rinnovo di contratto di Alex Meret con il Napoli e, invece, la trattativa è ancora bloccata. Lo ha confermato Valter De Maggio a Radio Kiss Kiss. “Rinnovo Meret ? Non c’è ancora intesa. Non se ne riparlerà prima del 3 febbraio. La negoziazione riprenderà dal 4 febbraio in avanti ovvero a fine mercato. Si continua a trattare”, questa l’indiscrezione di De Maggio che fa preoccupare i tifosi del Napoli, in quanto Meret ha già la possibilità di firmare con un altro club.

Il portiere partenopeo, insieme a Donnarumma, è stato accostato all’Inter per la sostituzione di Sommer. L’estremo difensore svizzero, titolare inamovibile con Inzaghi dal suo approdo in nerazzurro, andrà in scadenza nel 2026 e, a 38 anni, le possibilità di rinnovo non sono elevate, considerata anche l’intenzione di OakTree di ringiovanire l’organico.

L’Inter monitora la situazione e, di certo, non si tirerà indietro se dovesse esserci margine per tentare l’ennesimo colpo a parametro zero. L’eventuale arrivo di Meret non solo rafforzerebbe l’organico dei nerazzurri ma, al contempo, consentirà a Inzaghi di gestire la transizione in un ruolo delicato senza contraccolpi, visto che l’attuale portiere del Napoli vanta già sei stagioni in azzurro e oltre 200 presenze tra i professionisti.

Non mancano, tuttavia, gli ostacoli. Anzitutto, Meret non accetterebbe di giocarsi la titolarità con Sommer nell’ultima stagione di contratto del portiere svizzero. Inoltre, che fine farà Josep Martinez, attuale secondo portiere sul quale l’Inter ha investito 15 milioni l’estate scorsa acquistandolo dal Genoa. Relegarlo a terza scelta sembra un’ipotesi, al momento, davvero poco probabile.