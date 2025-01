Sostituto Palacios, Di Marzio spiazza tutti: “La scelta dell’Inter”

Il difensore argentino è ormai ad un passo dal trasferimento al Monza e i nerazzurri hanno preso una decisione molto importante

Palacios concluderà la stagione al Monza. Nonostante le sue incertezze iniziali, l’Inter è riuscita a convincere il giocatore ad accettare il trasferimento nella squadra di Bocchetti. Una destinazione fortemente voluta da Marotta e Ausilio per permettere al difensore di avere continuità, ma anche ambientarsi al nostro calcio in vista della prossima stagione. Il club punta molto su di lui e da luglio dovrebbe rientrare in pianta stabile nella rosa di Simone Inzaghi.

La partenza di Palacios naturalmente pone un quesito fondamentale: arriverà un nuovo sostituto? Le idee in viale della Liberazione sono molto chiare e le anticipa Gianluca Di Marzio. I dirigenti nerazzurri in queste settimane si sono mossi sempre rispettando una strategia ben definita e dalla quale non si sono mai discostati. E sarà così anche negli ultimi giorni della sessione invernale.

Alla fine Palacios ha detto sì al Monza

Una delle uniche uscite che l’Inter aveva previsto era quella di Palacios. Il centrale non ha mai trovato tanto spazio e tenerlo ancora in rosa senza consentirgli di avere continuità non era una opzione per il club nerazzurro. La pista Monza si è riscaldata negli ultimi giorni e il club alla fine è riuscito a convincere il centrale ad accettare la destinazione brianzola proprio per portarlo a conoscere ancora meglio il nostro calcio.

Calciomercato Inter: arriverà un sostituto di Palacios?

La partenza di Palacios riapre il dibattito sulla possibilità di vedere un nuovo centrale alla corte di Simone Inzaghi. In viale della Liberazione le idee sono molto chiare e Marotta, almeno per il momento, non ha intenzione di cambiare i piani. Poi naturalmente in caso di una occasione importante, le cose potrebbero prendere una piega differente.

Intanto, secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, l’Inter non ha intenzione di intervenire per sostituire Palacios. L’idea di Marotta e Ausilio è quella di proseguire con la rosa attuale in difesa contando anche sul recupero di Acerbi. Per il ruolo di vice-Bastoni possibile anche, in caso di emergenza, l’arretramento di Carlos Augusto. Ma da parte dei dirigenti non c’è l’intenzione di fare movimenti in quel reparto.

L’Inter ha intenzione di restare così nella speranza di ritrovare a giugno un Palacios differente da quello che abbiamo visto fino a questo momento. Da qui la scelta di non muoversi sul mercato per adesso.

Inter: in entrata mercato chiuso

Ad oggi, a parte qualche piccola operazione che coinvolge i giovani, il calciomercato dell’Inter può considerarsi chiuso a meno di un’uscita di Buchanan e/o, improbabile, di Frattesi.