Acerbi out, Inzaghi dice tutta la verità: “Quanto starà fuori”. La novità sul calciomercato

Francesco Acerbi continua il suo periodo nero tra infortuni e nuovi stop: Simone Inzaghi ha parlato anche del difensore centrale in conferenza stampa

Simone Inzaghi ha parlato ai giornalisti in conferenza stampa prima del match contro lo Sparta Praga, uno snodo cruciale per capire se l’Inter supererà subito il turno, qualificandosi tra le prime otto, o se dovrà accontentarsi di giocare un’altra partita per avere l’accesso.

Ovviamente tutti i nerazzurri vogliono scongiurare quest’eventualità, per cui l’impegno sarà massimo e l’ha sottolineato anche l’allenatore in conferenza stampa: “Lo Sparta è una squadra di valore, alle prime due ha fatto bene e poi ha perso con avversari forti come City e Atletico. Servirà un’Inter determinata“.

Inzaghi, in ogni caso, continua a esaltare le caratteristiche dei suoi e a togliere pressioni ai suoi calciatori: “Si deve parlare dell’Inter che sta facendo un grande percorso”, ha dichiarato. Il tema caldo per i nerazzurri resta comunque quello legato alle condizioni fisiche di Francesco Acerbi. Il difensore centrale sembrava pronto a rientrare contro l’Empoli, ma il calciatore non si sente ancora libero dal punto di vista fisico e ha dovuto rallentare il suo rientro.

Inzaghi fa chiarezza sulle condizioni di Acerbi: come sta e quando rientra

Il ritorno in campo di Acerbi è stato uno degli argomenti caldi in conferenza stampa. Dopo le voci di eventuali misteri circolati nelle ultime ore, Inzaghi ha fatto chiarezza sul suo centrale e ha dichiarato senza mezzi termini quando tornerà in campo, anche se ancora non c’è una data certa.

“Non ci sarà domani e contro il Lecce“, ha subito annunciato il tecnico ex Lazio. E poi ha aggiunto: “Farà un lavoro supplementare perché ha bisogno di lavorare un po’ da solo. Per noi è importantissimo, rientrerà a breve e ci darà una grossa mano“.

Insomma, Inzaghi aspetta il suo pupillo e ci punta anche per il prossimo futuro, anche perché di indicazioni chiare sul calciomercato non ne sono arrivate, né su eventuali difensori centrali last minute: “La società e il presidente sono sempre qui con noi e stanno monitorando. Quelli che ho in questo momento non li cambierei per nulla al mondo”, ha dichiarato l’allenatore dell’Inter.