Squalifica UFFICIALE e niente derby: sanzione per Inzaghi

Ennesimo cartellino giallo per il tecnico dell’Inter rimediato a Lecce, ma non è la sanzione peggiore in vista del derby. Una nota dolente per il Milan

I quattro gol messi a segno nella trasferta salentina hanno permesso all’Inter di ritrovare una certa familiarità con i gol a ripetizione, come non la si vedeva da tempo. Ultimamente la formazione di Simone Inzaghi aveva infatti abituato gli appassionati a risultati decisamente più modesti, espressione di una condizione fisica tutt’altro che perfetta per via dei numerosi infortuni rimediati.

Oggi però, con queste statistiche sorridenti, il tecnico potrà affrontare il Milan nell’ultimo derby della stagione con uno spirito differente. Anche se di fatto deve fare i conti con l’ennesimo cartellino giallo rimediato contro il Lecce che macchia nuovamente il conteggio delle sanzioni disciplinari di cui può farsi carico prima di una nuova squalifica.

In tal senso il tecnico nerazzurro non è incline a risparmiarsi durante le partite, una caratteristica ormai ben nota agli occhi di chi lo segue da vicino. Arbitri compresi, i quali conoscono sin dal principio l’attitudine dell’ex Lazio a prendere qualche metro in più al di fuori dell’area tecnica appositamente adibita allo staff della squadra.

Contro il Milan non si escludono scintille, complice la fresca rivalità con l’ex compagno Sergio Conceicao dopo la sconfitta rimediata nella finale di Supercoppa Italiana. Assieme ad Inzaghi, poi, si sono aggregati nella lista dei cattivi anche Stefan de Vrij e Mehdi Taremi.

Altro giallo per Inzaghi, ma non è tutto: Fofana salta Milan-Inter per squalifica

Nonostante tutto, però, l’Inter non è affatto la squadra maggiormente penalizzata. Perché fra le due sfidanti della prossima domenica a San Siro, la formazione rossonera è quella che dovrà fare a meno – per squalifica – di un tassello realmente importante per il proprio gioco.

Trattasi del mediano Youssouf Fofana, ex Monaco ed ormai perno del centrocampo rossonero. Il calciatore in diffida ha infatti preso l’ultimo cartellino giallo possibile contro il Parma ed è dunque scattata in automatico la squalifica di un turno, confermata poi mediante comunicato ufficiale dal Giudice Sportivo di stanza.

Oltre a Fofana, si legge all’interno del comunicato, non saranno disponibili neppure Adli, Delprato, Grassi, Pezzella, Bianco e Kallstrom per le rispettive squadre in vista della ventiduesima giornata di Serie A. Resteranno altresì fuori anche gli allenatori di Lazio e Fiorentina, Marco Baroni e Raffaele Palladino.