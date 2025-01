Serie A, ufficiale l’arbitro del derby: i precedenti con Milan e Inter

Designato il direttore di gara responsabile della super sfida fra Milan e Inter in programma domenica assieme al resto della troupe arbitrale, ecco quante volte si sono incontrati i rispettivi cammini

Sebbene parte delle attenzioni dei tifosi siano rivolte alla partita conclusiva del percorso dell’Inter nel girone unico di questa prima edizione rivisitata della Champions League contro il Monaco, il resto dell’entusiasmo è rivolto esclusivamente verso ciò che attenderà gli uomini di Simone Inzaghi domenica.

Per i nerazzurri sarà infatti l’occasione perfetta per riscattare il deludente risultato maturato nella finale di Supercoppa Italiana e mettere in chiaro sin da subito le proprie intenzioni anche in chiave Scudetto. L’ultimo derby della Madonnina di questo campionato fungerà dunque da primo spartiacque in quel che resta da disputare di una stagione già abbastanza sorprendente finora, per la ritrovata qualità di squadre che stanno dando del filo da torcere alla formazione Campione d’Italia uscente.

Il peso specifico di Milan-Inter sarà dunque affidato alla gestione di un direttore di gara piuttosto esperto, ovvero Daniele Chiffi. Quest’ultimo è stato designato in via ufficiale dall’Organo competente dell’AIA sulla base delle sue ultime prestazioni in Serie A ed i precedenti a cui ha preso parte, e verrà coadiuvato dagli assistenti Carbone e Peretti. Quarto uomo sarà Livio Marinelli, mentre Di Paolo e Doveri saranno gli ufficiali preposti in sala VAR.

Chiffi conosce bene Milan e Inter, ha già diretto un derby in passato

Chiffi non è certo l’ultimo arrivato in cima alla CAN A dell’AIA, anzi ad oggi risulta fra gli arbitri più esperti dell’intero scenario calcistico italiano.

Ha incontrato personalmente l’Inter per ben 15 volte a partire dalla stagione 2019/2020 e sotto la sua direzione, il club nerazzurro ha potuto registrare 9 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte.

Dei 12 precedenti incontri con il Milan, invece, sono 9 le vittorie, 2 i pareggi ed una soltanto la sconfitta. Da rimarcare inoltre un solo derby arbitrato nel 2022, terminato con il punteggio di 3 reti a 2 in favore dei rossoneri con cinque ammonizioni all’attivo comminate ad ambo le parti.