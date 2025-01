Dall’Inter al Milan, affare choc prima del derby: “Prestito con obbligo”

Tentativo in extremis da parte dei rossoneri ad una manciata di ore di distanza dalla supersfida con l’Inter, potrebbe trattarsi di un anticipo decisivo sulla concorrenza

Gli accoppiamenti saltati fuori dai sorteggi dei playoff di Champions League, valevoli per l’accesso agli ottavi di finale della competizione, mostrano Juventus e Milan contrapposte rispettivamente a PSV e Feyenoord in uno scenario del tutto inedito.

Ciò vuol dire che almeno una delle due, in caso di vittoria e soltanto a seguito del prossimo sorteggio in programma dedicato esclusivamente alle otto dirette qualificate, dovrà vedersela con l’Inter di Simone Inzaghi.

Qualora il destino dovesse tendere la mano ai rossoneri, il prossimo derby della Madonnina in programma questa domenica non sarà l’ultimo della stagione. Ma fino ad allora molte vicissitudini dovranno passare. E quindi tutte le attenzioni sono incentrate esclusivamente sulle certezze di cui si dispone oggi.

Milan e Inter lotteranno nella cornice di San Siro per obiettivi differenti, legati ai giochi di campionato. Il club nerazzurro ritrova tutti i suoi protagonisti al netto dell’unica assenza data da Joaquin Correa, mentre la squadra di Sergio Conceicao deve fare i conti con uno stato di forma ancora oscillante.

Difficile fare miracoli a pochissimo dal fischio d’inizio, ma la dirigenza vorrebbe comunque tentare di mettere in atto un’operazione che spiazzerebbe tutti.

Il Milan insiste su Ricci, tentativo pre-derby per stordire l’Inter

Fronte mercato, il Milan starebbe insistendo con il Torino per portare Samuele Ricci in rossonero a strettissimo giro di posta, a mezzo di un’operazione in prestito con obbligo di riscatto intorno ai 35-40 milioni di euro.

I granata starebbero valutando l’idea di cessione immediata in queste ore con qualche riserva, visto che l’idea iniziale era quella di trattenere il prezioso centrocampista almeno fino al termine della stagione per poi valutare tutte le opzioni del caso.

Oltre al Milan va infatti ricordata la vigile presenza dell’Inter in orbita Ricci, sebbene ad oggi le questioni relative al reparto mediano non siano reputate prioritarie della dirigenza capitanata da Giuseppe Marotta e Piero Ausilio.