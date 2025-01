Marotta pronto a sistemare le fasce: colpo a zero in Serie A

Ultimi giorni di mercato per l’Inter. I nerazzurri potrebbero rinforzare con un nuovo innesto a sinistra e non solo

Ceduto Palacios in prestito secco al Monza fino a fine stagione, l’Inter si appresta a formalizzare anche l’addio di Tajon Buchanan destinato al Villarreal sempre a titolo temporaneo ma con il diritto di riscatto a favore del club iberico.

Nelle dichiarazioni pre Inter-Monaco, Marotta non ha escluso l’arrivo di un sostituto dell’esterno canadese. Il presidente nerazzurro ha tracciato anche l’identikit del possibile rinforzo che deve essere giovane e in grado di inserirsi senza autorità in un gruppo già solido che si appresta ad affrontare un mese di febbraio (forse) decisivo nel duello con il Napoli per il primato in Serie A.

Al momento, il maggior indiziato per sostituire Buchanan è Nicola Zalewski della Roma. L’Inter lo vuole in prestito, ipotesi non gradita alla Roma che punta a una cessione a titolo definitivo in quanto il contratto del calciatore polacco è in scadenza tra sei mesi, verosimilmente senza possibilità di rinnovo. Le parti continueranno a trattare nelle prossime ore e non è escluso che possa emergere qualche altro nome a sorpresa per dare a Inzaghi l’alternativa di cui necessita sulla sinistra.

Inter sempre vigile sui possibili svincolati: attenzione al duo dell’Atalanta

A proposito di esterni, in vista della prossima stagione, l’Inter monitora possibili occasioni anche in Serie A. Attenzione, in particolare, ai calciatori in scadenza di contratto. Uno di questi è Davide Zappacosta. Classe 1992, l’esterno dell’Atalanta non rientra nei parametri imposti da OakTree sul mercato ma potrebbe interessare all’Inter per la spiccata duttilità che gli consentirebbe di giocare su entrambe le fasce nel 3-5-2 di Inzaghi.

In un’intervista dello scorso dicembre, Zappacosta ha confermato che, al momento, non c’è una trattativa in corso per il suo rinnovo. Con l’ormai prossima scadenza di giugno, il calciatore atalantino può già firmare per un altro club come il compagno di squadra, Mario Pasalic.

Calciatore cresciuto tantissimo sotto la guida di Gasperini che l’ha avuto con sé fin dall’inizio del ciclo che ha portato l’Atalanta a diventare protagonista assoluta Serie A e d’Europa, Pasalic può rappresentare un vero e proprio jolly per Inzaghi nel reparto offensivo. Trequartista, seconda punta o mezzala, il croato sa fare tutto in attacco con una discreta media realizzativa che non guasta affatto. A 29 anni e dopo 280 presenze complessive con l’Atalanta, Pasalic può certamente ambire a un altro top club.

L’Inter lo segue con attenzione e già nelle prossime settimane capiremo se ci sarà o meno la volontà di prenderlo. Come accaduto già con altri calciatori potenzialmente liberi a parametro zero (gli ultimi sono stati Zielinski e Taremi), i nerazzurri si muovono già in inverno per bloccare l’obiettivo e provare ad anticipare la concorrenza che, con Pasalic senza rinnovo, di certo non mancherà.