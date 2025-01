Scartato dalla Juventus, l’Inter vuole rilanciarlo: c’è il sì di Oaktree all’affare

Il derby d’Italia si sposta sul calciomercato. Bocciato alla Juve da Thiago Motta, un giocatore potrebbe rinascere con Simone Inzaghi

È sempre Inter contro Juventus. Anche quando non ci si scontra sul campo di calcio, bensì su quello del mercato. Anche lì ci possono essere vittorie e sconfitte, magari per prendere un calciatore voluto da entrambe o rilanciarne uno bocciata dagli avversari.

La scorsa estate, ad esempio, dopo un mese e mezzo circa dalla sua investitura ad allenatore bianconero, Thiago Motta diede il benestare alla cessione di Dean Huijsen. E’ vero che il direttore tecnico Cristiano Giuntoli aveva la necessità di sfoltire la rosa e fare cassa per poter poi acquistare altri calciatori, ma la partenza del difensore centrale spagnolo di origini olandesi pare legata anche ad altre questioni.

Già Max Allegri lo aveva bocciato la scorsa stagione, tanto che la Juve a gennaio del 2024 lo cedette in prestito alla Roma. Ma più che le sue doti tecniche e tattiche, la sua partenza dalla Continassa potrebbe essere legata a questioni comportamentali.

Sta di fatto che lo scorso 30 luglio Huijsen si è trasferito al Bournemouth, che ha speso poco più di 15 milioni di euro (cui ne vanno aggiunti altri 3 legati a bonus vari, ndr) per assicurarsi le prestazioni del 19enne nativo di Amsterdam.

Calciomercato Inter, Huijsen erede di Acerbi: ma quanta concorrenza

Dopo un periodo di adattamento iniziale, ora Dean Huijsen è letteralmente esploso nella Premier League inglese. Con due gol in diciassette presenze, l’ex juventino ha contribuito a portare i Cherries al sesto posto in campionato a pari merito con il Chelsea.

Il manager Andoni Iraola non vorrebbe perderlo, ma sa bene che in estate potrebbe scatenarsi un’asta che coinvolgerà diversi top club europei. In corsa potrebbe esserci anche l’Inter: Marotta e Ausilio stimano il giocatore e sanno che dovranno fare un investimento importante nel reparto arretrato, dove gli ultra trentenni De Vrij (in scadenza di contratto) e Acerbi non possono garantire una tenuta fisica ottimale per l’intera stagione.

Considerata l’età e la futuribilità dello spagnolo, peraltro, il gruppo Oaktree darebbe l’assenso all’operazione. Due, però, sono gli ostacoli da superare per i nerazzurri: da un lato la clausola di rescissione di Huijsen fissata dal Bournemouth a ben 65 milioni di euro. Dall’altro la concorrenza di club ricchi come il Real Madrid, il Chelsea e soprattutto il Bayern Monaco. Insomma, vederlo ad Appiano Gentile sarebbe un bel colpo, ma tutt’altro che semplice.