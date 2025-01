Telenovela Frattesi, tra sei mesi la soluzione: sostituto in Serie A

Se ne riparlerà a giugno: anche l’agente dice di essersi arreso; ma l’Inter sta già pensando un nuovo attore

“L’Inter non vuole assolutamente darlo via“, ha dichiarato Beppe Riso, intercettato a viale della Liberazione. Dopodiché, ha fatto pure mea culpa: “Davide Frattesi sta bene all’Inter, non se ne va: è stata più una cosa mia“. Ciononostante, l’agente non ha negato l’interessamento da parte della Roma. E c’è chi è convinto che il ragazzo sia praticamente stato promesso ai giallorossi dal suo procuratore. L’operazione, troppo complicata da chiudere in questa finestra di mercato, si potrà chiudere quest’estate?

Riso ha dunque ammesso di aver trattato con la Roma per poter far trasferire subito Frattesi via dall’Inter. Non può averlo fatto senza interpellare il suo assistito. Quindi, bisogna dare per scontato che il centrocampista si sia lamentato del suo scarso minutaggio in nerazzurro. L’idea del procuratore poteva essere quella di innervosire l’Inter e spingere così la società a considerare l’ex Sassuolo come un giocatore sacrificabile.

La Roma, interessata al colpo, ha appoggiato a distanza le manovre dell’agente. Non potendo spendere quanto l’Inter richiedeva, ha provato addirittura a forzare la situazione. Per spendere il meno possibile. Ecco perché si è parlato di un’offerta con un prestito condizionato al piazzamento in Europa.

Dopo le dichiarazioni di Inzaghi e Marotta e, soprattutto, dopo il goal di Frattesi a Lecce, è finita che Riso si è preso la colpa della lunga soap di mercato e di tutte le voci di un addio. Intanto, lato Roma, Zalewski ha rifiutato l’OM, facendo perdere 5 milioni alla Roma, che ora è quasi obbligata a rinnovargli il contratto e a prestarlo all’Inter (che aveva rifiutato il giocatore come contropartita).

Come finisce la telenovela Frattesi

Per la conclusione dello sceneggiato bisognerà attendere sei mesi. Una perfetta telenovela, dunque, quella di Frattesi, con le verità che restano nascoste e le intenzioni dei vari attori che salgono a galla piano piano.

Il pubblico, però, un’idea già se l’è fatta: la Roma vuole Frattesi e Frattesi vuole la Roma. E Riso ha solo provato a farlo partire subito invece di giugno. Resta da capire quanto i giallorossi saranno disposti a spendere a giugno. Perché l’Inter dovrebbe continuare a chiedere più di 35 milioni.

Le parole di Riso, infatti, non chiudono affatto la trattativa: rimandano tutto a giugno. E Frattesi è stato furbo a non fare troppo casino, così da non rompere del tutto con l’ambiente. Forse ha già ottenuto quello che voleva: far capire di desiderare la cessione.

Chi al posto di Frattesi?

Vendendo l’ex Sassuolo, l’Inter dovrà inserire in rosa un nuovo centrocampista. Se non andrà via dall’Empoli in questi ultimissimi giorni di mercato, Jacopo Fazzini, centrocampista classe 2003, potrebbe diventare uno dei profili utili a sostituire Frattesi. Il ragazzo vuole passare a un club di prima fascia, è corteggiato da tempo dalla Lazio, che però continua a insistere pure per Casadei.

L’altro nome da valutare è quello di Fabbian (anche lui in queste ore spesso accostato alla Lazio). Per l’ex Reggina, a giugno si tireranno le somme, anche in base al rendimento. E Marotta deciderà di esercitare l’opzione di recompra (12 milioni) solo in base a quanto e come giocherà, non importa dove, se a Roma, a Parma (altra piazza che lo segue e lo ha chiesto in prestito) o a Bologna.

Intanto Frattesi non si muove: è utilissimo alla causa e va trattenuto a Milano, almeno fino a giugno, se non oltre. Fino a qualche giorno fa, forse, non c’era con la testa, ma è un giocatore sicuramente forte che ha solo bisogno di maggiore consapevolezza tattica e più convinzione per esprimere le proprie qualità.