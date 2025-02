Assalto Inter, il bomber italiano può arrivare a giugno

L’Inter rinforzerà l’attacco la prossima stagione. Tra gli obiettivi dei nerazzurri c’è anche un bomber italiano

Vigilia del Derby con due importanti notizie di mercato per l’Inter. Dopo quella di Palacios al Monza, è ufficiale anche la cessione di Tajon Buchanan al Villarreal in prestito con diritto di riscatto a favore del club spagnolo.

L’esterno canadese sarà sostituto in nerazzurro da Nicola Zalewski. Manca solo l’ufficialità per l’approdo del polacco in prestito all’Inter in una trattativa che si è sbloccata con il rinnovo annuale firmato dallo stesso Zalewski con la Roma. Decisiva è stata la volontà dell’oramai ex giallorosso che ha rifiutato il trasferimento all’Olympique Marsiglia quando si è presentata l’opportunità di andare all’Inter, la quale potrebbe riservarsi un diritto di acquisto fissato tra i 5 e i 7 milioni.

Negli ultimi due giorni di mercato, a meno di colpi di scena, non sono attese novità in attacco con Arnautovic e Correa che dovrebbero restare in nerazzurro fino a fine stagione. Svanito l’interessamento del Torino, per l’austriaco si è ipotizzato un tentativo nel finale della Fiorentina che cerca un’alternativa a Kean. L’infortunio al polpaccio, invece, ha precluso le possibilità di un addio anticipato per Correa.

Inter, un altro bomber per l’attacco: attenzione al possibile scambio

Il destino di entrambi gli attaccanti è comunque segnato. A fine stagione, sarà addio per entrambi con l’Inter che si sta muovendo già per la loro sostituzione. Non è più un mistero ormai l’interessamento dei nerazzurri per Nico Paz per il quale il Como vuole eliminare il diritto di recompra a favore del Real Madrid. L’Inter monitora la situazione con la consapevolezza di dover effettuare un importante investimento nel reparto offensivo.

“Vogliamo calciatori giovani” ha ribadito Marotta nell’intervista pre Inter-Monaco e tra questi potrebbe rientrare anche Lorenzo Lucca, altro attaccante che, per età e caratteristiche, rappresenta un profilo in linea con il nuovo corso di OakTree.

Alla stregua di Nico Paz, anche l’attaccante dell’Udinese ha una valutazione piuttosto elevata. Lo conferma il recente interessamento del Milan che ha sondato l’Udinese per prenderlo a gennaio, qualora non si fosse concretizzata la trattativa con il Feyenoord per Santiago Gimenez. Il club friulano ha chiesto ai rossoneri almeno 30 milioni per trattare, costo che potrebbe rimanere tale anche la prossima estate.

L’Inter potrebbe eventualmente abbassarlo con l’inserimento di una possibile contropartita. A proposito di attaccanti, all’Udinese può senz’altro interessare Francesco Pio Esposito, centravanti di proprietà dell’Inter che sta disputando un’altra ottima stagione con lo Spezia in Serie B. I nerazzurri vorrebbero riprenderlo nel 2026 dopo un’ulteriore stagione in prestito, stavolta in Serie A. L’Udinese potrebbe essere l’approdo giusto per misurarsi con il campionato che, verosimilmente, lo vedrà protagonista nelle prossime stagioni. Su Esposito c’è anche il Bologna, squadra in cui milita un altro potenziale obiettivo per l’attacco nerazzurro ovvero l’argentino Santiago Castro.