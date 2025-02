Il ritorno in Italia è già programmato, l’Inter lo vuole in estate

L’Inter non ha mai mollato la presa su un obiettivo per l’attacco che è già stato vicino ai nerazzurri l’estate scorsa. Ora potrebbero esserci di nuove le condizioni giuste per prenderlo

Ultime ora di mercato per l’Inter con il Derby che incombe a poco più di ventiquattro ore dalla chiusura della sessione invernale. Restano solo tre giorni per chiudere le trattative ancora aperte e i nerazzurri ne hanno due ancora in ballo.

Si attende solo l’annuncio per il passaggio di Buchanan al Villarreal in prestito. L’accordo tra i due club è stato raggiunto da mercoledì e, nelle prossime ore, dovrebbe arrivare il via libera per il trasferimento dell’esterno canadese in Spagna con il Villarreal che avrà un diritto di riscatto per l’eventuale acquisto a titolo definitivo. L’addio di Buchanan dovrebbe essere compensato dall’arrivo di Zalewski che ha rifiutato l’Olympique Marsiglia quando si è palesata l’opportunità di proseguire la stagione all’Inter.

Nelle scorse ore, è arrivata una novità importante per l’esterno polacco. La Roma, infatti, si è convinta a prolungargli il contratto in scadenza di un anno, mossa che sbloccherà anche la concomitante trattativa con l’Inter, disposta a prendere Zalewski solo in prestito fino al termine dell’annata.

L’Inter non molla l’attaccante: può sostituire Correa

Non si è concretizzata, nemmeno a Gennaio, la cessione anticipata di Joaquin Correa. Non sono arrivate offerte per l’attaccante argentino a causa anche dell’infortunio al polpaccio che lo sta costringendo a uno stop prolungato da inizio gennaio. Il destino dell’argentino è comunque segnato. Quelli in corso sono gli ultimi mesi della sua esperienza all’Inter, destinata a concludersi alla scadenza di contratto.

L’Inter si sta già muovendo per sostituire Correa. I nerazzurri sono già in pole per Nico Paz del Como e seguono con grande attenzione anche un altro argentino ovvero Santiago Castro del Bologna. Al contempo, l’Inter resta sempre vigile su un calciatore già trattato la scorsa estate prima del suo trasferimento in Premier League.

Si tratta di Federico Chiesa. Mercoledì scorso, contro il PSV in Champions, l’ex Juve è tornato a disputare una partita da titolare con il Liverpool dopo sei mesi. Slot lo ha lasciato in campo fino al termine senza sostituirlo e Chiesa ha ripagato la fiducia del tecnico con una prestazione positiva che fa ben sperare per l’immediato futuro dell’attaccante per il quale è ormai da escludere un ritorno in Serie A.

Nelle scorse settimane, Chiesa è stato accostato a Inter, Napoli e Atalanta, qualora il Liverpool avesse aperto alla possibile cessione in prestito. Lo scenario non si è concretizzato ma questo non ha fatto svanito l’interesse delle big di Serie A per l’esterno dei Reds. L’Inter continua a seguirlo e, se dovesse mostrare continuità di rendimento nella seconda parte di stagione, è pronta a un possibile affondo per Chiesa. Con due attaccanti da sostituire (oltre a Correa, dirà addio anche Arnautovic), i nerazzurri potrebbero pensare anche a un acquisto a titolo definitivo per l’ex Juve, ipotesi che può convincere il Liverpool con un’offerta non inferiore ai 10 milioni.