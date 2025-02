L’Inter punta il gioiello di Serie B: triangolo per il nuovo Dimarco

L’Inter potrebbe ancora una volta guardare in Serie B per chiudere un affare importante sugli esterni: triangolo per il nuovo Dimarco

La dirigenza nerazzurra si guarda attorno sul calciomercato alla ricerca dei migliori giovani in circolazione, ma non è sempre semplice far arrivare tutti gli obiettivi o comunque non tutti i nomi sulla lista dei nerazzurri. Negli ultimi mesi, l’Inter ha sondato sempre più spesso il mercato di Serie B e spesso sono emersi dei talenti davvero interessanti.

È successo con Bernabé, vicino a vestire la maglia nerazzurra la scorsa estate, e poi rimasto al Parma con ottimi risultati. E vale un discorso simile per Leoni e Tessmann, entrambi non arrivati ad Appiano Gentile. La direzione sembra comunque quella e la sensazione è che sempre di più vi racconteremo trattative che riguardano l’Inter e la serie cadetta.

Oggi è uno di quei casi. Negli ultimi anni, è diventata celebre la storia di Federico Dimarco, che dopo un lungo girovagare è tornato ed è un perno assoluto dell’Inter, un tifoso in campo e un grande campione. La sua tecnica è rara e ce l’hanno in pochi, ma l’Inter sta comunque seguendo con attenzione un profilo dalla Serie B che gioca proprio nel suo ruolo.

L’Inter pensa a Fortini: il talento è di proprietà della Fiorentina

Un ragazzo di soli 18 anni – 19 a febbraio – si sta ritagliando una posizione sempre più importante nel campionato della Juve Stabia. L’hanno preso in prestito dalla Fiorentina la scorsa estate per farlo subito confrontare con il mondo dei grandi e i risultati lo stanno subito premiando.

Si chiama Niccolò Fortini, un esterno di piede destro, ma che ama giocare a sinistra e rientrare sul suo piede preferito – in realtà, spesso l’abbiamo visto su entrambe le fasce. In Serie B ha già totalizzato 15 presenze e messo a segno tre assist, per cui il suo talento è già piuttosto evidente e le cose stanno andando piuttosto bene.

Ciò ha portato l’Inter a metterlo sotto attenzione per il futuro, anche perché per età e costi sarebbe il colpo perfetto per Oaktree. Attenzione, però, anche alla situazione contrattuale dell’esterno, che è solo in prestito alla Juve Stabia, ma di proprietà della Fiorentina. I nerazzurri, quindi, dovrebbero trattare direttamente con la Viola e ciò potrebbe aumentare il prezzo in maniera significativa.