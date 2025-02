Affare tra Inter e Barcellona: Conte beffato per il nuovo difensore

L’Inter può chiudere un affare con il Barcellona in difesa: i nerazzurri possono beffare Antonio Conte per il nuovo centrale

La storia dell’Inter parla chiaro e spesso è andata pari passo con gli intrecci con il Barcellona, sul campo come sul calciomercato. Basti pensare al 2010 quando i nerazzurri sono riusciti proprio a eliminare i blaugrana e dopo aver ceduto alla diretta concorrente uno come Zlatan Ibrahimovic, acquistando Samuel Eto’o.

Si tratta di una delle operazioni più iconiche e vincenti nella storia del calcio, per cui ogni volta che le due società tornano a parlarsi è c’è sempre una certa emozione per molti tifosi, che si aspettano importanti conseguenze. La storia potrebbe ripetersi anche nel prossimo futuro, anche se non per una trattativa di questa portata.

Infatti, Inter e Barcellona potrebbero tornare a parlarsi per rinforzare la rosa dei nerazzurri e con un profilo molto importante e di grande esperienza internazionale. Si tratta di Andreas Christensen, un difensore centrale dalla grande forza fisica e che di partite ne ha giocate tante in carriera, soprattutto tra Bundesliga, Liga e Premier League.

Ipotesi Christensen per l’Inter: come stanno le cose

La caratteristiche di Christensen lo renderebbero il centrale perfetto da schierare nella difesa a tre di Simone Inzaghi, ruolo in cui potrebbe alternarsi con Stefan de Vrij. Il danese è abile nel vincere contrasti, nel gioco aereo ed è bravo nell’impostazione dell’azione.

Insomma, il tecnico di Piacenza potrebbe sicuramente giovare della sua presenza nel cuore della retroguardia, ma l’affare resta comunque di non facile risoluzione per diverse ragioni. Innanzitutto in questa stagione, il danese non ha praticamente mai visto il campo, soprattutto a causa di problemi fisici e stop muscolari. Anche negli ultimi giorni, è successo ancora una volta.

Il suo contratto con il Barcellona scadrà a giugno 2026, per cui la prossima estate potrebbe davvero essere quella dell’addio. La sua valutazione è calata notevolmente nelle ultime settimane fino ad andare sotto i 20 milioni di euro. Certo, servirebbe comunque l’avallo di Oaktree per portare a Milano un profilo comunque non più così giovane e dall’ingaggio importante.

Visto che il difensore è un pupillo di Antonio Conte ed era entrato nelle ultime settimane nel mirino del tecnico pugliese, si tratterebbe di una beffa anche per l’allenatore.