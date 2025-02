Diretta tv e streaming Milan-Inter: Sky o Dazn, dove vedere il derby

Ci siamo, alle 18 il calcio d’inizio di Milan-Inter. Tutte le indicazioni su dove vedere il Derby in tv e in streaming

Tutto pronto per il terzo Derby stagionale tra Milan e Inter. Dopo quello di andata dello scorso settembre e delle finale di Supercoppa disputata il giorno dell’Epifania, oggi si gioca per la 23.a giornata che avrà l’altro suo match clou a seguire tra Roma e Napoli.

Reduci da un filotto di quattro vittorie consecutive tra Serie A e Champions League, i nerazzurri si presentano al Derby odierno in grande fiducia. Inzaghi ha recuperato sia Acerbi che Calhanoglu. Attenzione alla possibile partenza dal primo minuto per il regista turco, sulla quale Inzaghi scioglierà definitivamente le riserve poco prima dell’inizio del match. E’ l’unico dubbio per l’allenatore nerazzurro che si affiderà, negli altri dieci effettivi, agli stessi titolari schierati con il Monaco con Pavard, De Vrij e Bastoni davanti a Sommer, Dimarco, Dumfries, Barella e Mkhytarian nella linea a cinque in mediana e la coppia Lautaro-Thuram in attacco.

Nel Milan ci sarà l’esordio di Walker in difesa. L’ex capitano del City affiancherà Tomori, Gabbia e Theo Hernandez nei quattro davanti a capitan Maignan. A centrocampo, scelte obbligate per Conceicao che, senza Fofana squalificato e Loftus Cheek ancora infortunato, deve puntare su Bennacer e Musah insieme Rejnders. In attacco, con Morata ceduto al Galatasaray e Gimenez non ancora disponibile, tridente con Abraham centravanti supportato da Leao e Pulisic.

Milan-Inter, dove vedere il Derby in diretta tv e in streaming

C’è un’importante novità sulla copertura in diretta tv e in streaming di Milan-Inter. Il Derby di Milano torna anche su Sky che lo trasmetterà in diretta tv sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio con ampio pre e post partita. Ovviamente, la stracittadina odierna sarà visibile visibile in streaming anche su DAZN tramite l’app disponibile per dispositivi mobili e smart tv oppure sul sito di riferimento sul pc. Non è prevista la diretta del Derby su Dazn 1 sul 214 di Sky, opzione invece possibile per chi ha attivato il canale su Tivusat.

A completare la copertura streaming, c’è ovviamente anche l’opportunità per gli abbonati Sky di seguire Milan-Inter su SkyGo sui canali indicati. Un’ulteriore alternativa streaming è rappresentata dal Pass Sport di NowTv, cui ci si può abbonare anche a ridosso dell’inizio della partita. Come Dazn, anche NowTV è visibile, tramite app, da smart tv, smartphone e tablet oltreché su sito da pc.

Si conosce già la programmazione delle prossime partite dell’Inter. Il recupero contro la Fiorentina di giovedì 6 febbraio sarà trasmesso in simulcast su Sky e Dazn. La sfida di ritorno contro i viola, in programma lunedì 10 febbraio, è un’esclusiva di Dazn e Dazn 1 come il big match contro la Juve di domenica 16 febbraio alle 20.45. Infine, diretta congiunta Sky e Dazn per Inter-Genoa di sabato 22 febbraio in prima serata.