Duello totale tra Inter e Milan: bagarre per un portiere da record

Inter e Milan si sfideranno stasera in un derby dalle mille emozioni, ma il duello si espande anche sul calciomercato: occhio a un portiere da record

Mentre i rumors sul calciomercato rubano totalmente l’attenzione dei tifosi, il calendario offre un altro spunto molto particolare, visto che stasera Inter e Milan torneranno ad affrontarsi dopo quanto successo in Supercoppa italiana e i nerazzurri sperano che la musica sia molto diversa rispetto a quanto accaduto in Arabia Saudita e all’andata in Serie A.

I rossoneri, però, hanno grandi motivi per riscattarsi dopo il ko con la Dinamo Zagabria in Champions League e un trend negativo che non sembra finire in una stagione fatta di molti alti e bassi e di un cambio in panchina. Nel derby, si sa, anche queste distanze si annullano, ma l’Inter stavolta non vuole sbagliare e vuole continuare la corsa sul Napoli in classifica, proprio ora che Antonio Conte vola al primo posto.

Intanto, se il Milan è stata la regina del calciomercato invernale, i nerazzurri potrebbero cambiare diverse cose in estate e portare a termine un affare decisamente importante anche in porto. Vi abbiamo parlato a più riprese di quest’argomento, con Carnesecchi che resta il preferito della dirigenza tra i pali, nonostante i costi non siano proprio accessibili per strappare l’estremo difensore all’Atalanta. Un altro nome, però, potrebbe scatenare la sfida al Milan.

L’Inter ripensa a Stankovic, ma occhio anche al Milan

Se si guarda lo score dei migliori portieri del campionato italiano, il profilo che ha reso di più è quello di Stankovic, davanti a de Gea e Carnesecchi. Il giovane 22enne del Venezia, che si è infortunato proprio oggi durante la partita dei veneti in Serie A, è una sorpresa assoluta del nostro campionato e ora l’ascesa in carriera sembra incontenibile.

Si ricordano diverse grandi parate dell’estremo difensore serbo, tanto da attirare già l’interesse delle big italiane. L’Inter sa che ha dentro il dna nerazzurro e vorrebbe riportarlo a casa, o meglio è finito nella lista del club per la prossima estate. Attenzione, però, anche al Milan con i rossoneri che non sono certi della permanenza di Mike Maignan.

L’Inter ha comunque un vantaggio importante per quanto riguarda il portiere: ha conservato il 50 per cento sulla futura rivendita, per cui, anche se dovesse andare altrove, sarebbe un colpo importante per la Beneamata.