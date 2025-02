Nuova idea per il centrocampo dell’Inter: affare in Serie A

L’Inter potrebbe cambiare diverse pedine a centrocampo: un affare in Serie A potrebbe tornare in auge nei prossimi mesi

Il calciomercato di gennaio è stato dominato dalla possibilità che Davide Frattesi lasciasse l’Inter. Il caso, però, dopo diverse settimane di rumors, si è chiuso con un nulla di fatto, anzi con un amore rinnovato da parte della mezzala per i colori nerazzurri. La sfida contro il Lecce ha sancito l’importanza dell’ex Sassuolo per il club di Milano come prima alternativa ai titolari e subentrante di lusso.

I sorrisi e le parole di Frattesi, però, non hanno celato del tutto la possibilità che il trasferimento si verifichi davvero la prossima estate, soprattutto se un club dovesse presentare l’offerta attesa dall’Inter. La valutazione del ragazzo resterà attorno ai 40 milioni di euro e solo per questa cifra si potrebbe davvero pensare all’addio.

Allo stesso tempo, la società nerazzurra dovrà valutare anche il futuro di Mkhitaryan, che resterà ma potrebbe non avere più nelle gambe 50 presenze, e Kristjan Asllani. Diverse pedine potrebbero cambiare e, proprio per questo, attenzione ai possibili sostituti che potrebbero arrivare dalle parti di Appiano Gentile. Un nome potrebbe essere caldo in Serie A, ma solo alle condizioni della Beneamata.

L’Inter ripensa a Lovric per l’estate: i fattori decisivi per l’affare

Il percorso di Lovric con la maglia dell’Udinese è andato un po’ a corrente alternata. Dopo tanti mesi di alto livello in Friuli, ha abbassato un po’ il livello delle sue prestazioni. Quest’anno è tornato a giocare il suo calcio, mettendo a segno anche un gol e tre assist.

Se dovesse continuare così, le cose potrebbero cambiare proprio in estate. L’Inter potrebbe puntare sulla sua duttilità per completare il reparto se dovessero verificarsi più cessioni. Lovric, infatti, potrebbe giocare da mediano puro in regia, ma anche come mezzala sinistra e trovare spazio da subentrante.

Inoltre entrerebbe nei parametri di Oaktree per età e ingaggio. Certo, il prezzo dovrebbe essere non troppo alto e attestarsi attorno agli 8 milioni di euro, magari in prestito con obbligo di riscatto. A queste condizioni, l’affare potrebbe decollare in breve tempo e garantire a Inzaghi un’alternativa in più in grado di integrarsi al meglio nel gioco. Certo, ci sono ancora diversi ostacoli da superare da qui a giugno e non sono affatto scontati.