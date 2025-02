Nuovo assalto a Barella, quattro alternative: l’Inter non scende sotto i 70 milioni

Il centrocampista nerazzurro nel mirino dei top club europei. Un grande ex vuole il gioiello di Inzaghi: Marotta ha fissato il prezzo

Arrivato nell’estate del 2020 dal Cagliari per poco più di 30 milioni di euro, Nicolò Barella è diventato ben presto un punto di riferimento per l’Inter. Così come per la Nazionale italiana, prima sotto la gestione Mancini e adesso con Spalletti in panchina.

Il club di Viale della Liberazione vuole puntare fortemente sul mediano sardo, tanto che lo scorso giugno gli ha rinnovato il contratto per altre cinque stagioni fino al 2029. Questo non è tuttavia bastato a smorzare i rumors di calciomercato che riguardano Barella.

Il vice capitano nerazzurro piace da tempo alle squadre della Premier League inglese, ma ci sono anche altri estimatori sul continente. In particolare, secondo il sito iberico ‘fichajes.net’, l’ex interista Diego Pablo Simeone avrebbe messo gli occhi su di lui per la prossima stagione.

Il tecnico dell’Atletico Madrid vuole rivoluzionare il pacchetto di centrocampo e vorrebbe ripartire proprio dall’ex cagliaritano per la sua abilità a interdire il gioco avversario ma anche nel fare assist e inserirsi in area avversaria.

La stessa fonte sostiene che il presidente Beppe Marotta non ascolterebbe offerte inferiori ai 70 milioni di euro, che sembrano comunque pochi per il numero 23 dell’Inter.

Calciomercato Inter, Simeone punta Barella: anche Reijnders tra le alternative

Un affare tutto in salita, considerato il prezzo del cartellino, ma anche la volontà dello stesso Barella di proseguire la sua carriera ad Appiano Gentile. Ecco perché lo stesso Simeone sta pensando a delle alternative.

Quattro sono i nomi sul taccuino dei Colchoneros, uno dei quali milita in Serie A. Si tratta di Tijjani Reijnders, protagonista di una stagione molto positiva al Milan, che a sua volta lo valuta non meno di 60 milioni di euro. Tutt’altro che economica, poi, è la pista che conduce ad Alexis MacAllister: il campione del mondo argentino è un punto fermo del Liverpool che lo ritiene praticamente incedibile.

Meno improbabile l’opzione che porta a Fabian Ruiz: il 28enne spagnolo gioca con continuità nel Paris Saint-Germain, ma non è un punto fermo della squadra di Luis Enrique e gradirebbe un ritorno in patria. Infine c’è Javi Guerra, che sarebbe un investimento anche per il futuro e che avrebbe costi più contenuti visti i gravi problemi finanziari in cui versa il Valencia, che peraltro rischia anche la retrocessione.