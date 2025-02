Pagelle e tabellino Milan-Inter 1-1: de Vrij salva, tutto il centrocampo delude

Tabellino, top e flop di Milan-Inter, partita valida per la ventitreesima giornata di Serie A: i voti e la cronaca del match

L’Inter cerca una vittoria dopo le due sconfitte consecutive negli ultimi derby: quello di campionato, con Fonseca in panchina, e quello in Supercoppa, contro il nuovo coach rossonero Conceicao. Inzaghi rimette dentro dal 1′ Calhanoglu. Il Milan risponde con l’esordio di Walker.

Al 7′, l’Inter va in goal con Dimarco, ma la rete è annullata per fuorigioco. Il Milan risponde all’10’ con un tiro di Reijnders deviato in angolo. Dopo la mezzora, è Lautaro a trovare la porta, ma anche stavolta c’è offside. Il Toro ci riprova su suggerimento di Mkhitaryan, in modo alquanto impreciso, e poi, al 37′, servito da Thuram: in questa occasione l’argentino mira l’incrocio, ma la palla finisce troppo alta.

Sommer ferma con un grande intervento un tiro potente di Reijnders al 39′. Al 44′, arriva il vantaggio dei rossoneri: il solito Raijnders la infila sulla respinta di Yann Sommer su tiro-cross di Leao. In avvio di ripresa, Lautaro ruba palla, serve Thuram che gli restituisce il gioco in area: l’argentino spara su Maignan. I rossoneri si chiudono e l’Inter fa fatica ad arrivare al tiro. Al 63′, arriva il terzo goal annullato ai nerazzurri, stavolta per una spallata di Denzel Dumfries prima dell’assist a Lautaro. Bisseck becca il palo sugli sviluppi di un corner.

Al 69′, il Milan reclama un rigore per un intervento in area di Bisseck su Abraham, ma il tedesco va dritto sulla palla. Al 73′ è l’Inter a poter recriminare per un fallo non fischiato per una pedata di Pavlovic su Thuram. Arriva un altro palo, all’82’, con Thuram, sempre su angolo, in girata al volo. Carmada sfiora il 2-0 all’88’. Al 91′, l’Inter prende il terzo palo del match con Dumfries. Il pareggio arriva un minuto dopo, con de Vrij: al 92′ l’olandese batte Maignan su assist del neoacquisto Zalewski. L’Inter, che ha giocato soprattutto contro la sfortuna, strappa in extremis un pari voluto e meritato.

TOP e FLOP Milan-Inter

TOP

DE VRIJ – 7 – Partita solida, come sempre da tre mesi a questa parte. Poi il pareggio su assist di petto di Zalewski. L’olandese ci ha creduto fino alla fine.

PAVARD – 7 – Nel primo tempo deve affrontare due volte, da ultimo uomo, Leao lanciato in contropiede. E in entrambe le occasioni interviene maestosamente. Non si capisce perché Inzaghi lo tiri fuori così presto.

THURAM – 6,5 – Il suo lo fa sempre, Marcus. Non trova però la collaborazione dei compagni, della fortuna e dell’arbitro.

BISSECK – 6,5 – Entra bene, si fa rispettare in difesa e in affondo. Il pareggio nasce da un suo traversone.

FLOP

MKHITARYAN – 5,5 – Nel primo tempo è l’uomo in meno dei nerazzurri. Si vede molto poco e, su pochi palloni giocati, ne sbaglia troppi.

CALHANOGLU – 5-5 – Il goal del Milan nasce da una sua palla persa a centrocampo, e non era la prima della gara. A parte qualche passaggio di pregio e un paio di interventi tempestivi, non agisce con la dovuta concentrazione o ispirato da grandi idee.

DIMARCO – 5 – Sotto ritmo. Poca convinzione e poca fortuna: non azzecca mezzo cross.

Milan-Inter: il tabellino

1-1

44′, Raijnders; 92′, de Vrij

MILAN (4-3-3): Maignan 6; Walker 6,5, Tomori 7, Pavlovic 6,5, Theo 6,5; Musah 6 (78′, Terracciano 5,5), Bennacer 6,5 (45′, Jimenez 5,5), Reijnders 7,5; Pulisic 6 (85′, Gabbia 5), Abraham 5,5 (78′, Camarda 6), Leao 5,5 (85′, Chukwueze 5). All: Conceicao 7

INTER (3-5-2): Sommer 6; Pavard 7 (63′, Bisseck 6,5), de Vrij 7, Bastoni 6 (63′, Carlos Augusto 6); Dumfries 6, Barella 6, Calhanoglu 5,5 (63′, Zielinski 6), Mkhitaryan 5,5 (75′, Frattesi 6), Dimarco 5 (75′, Zalewski 6,5); Lautaro 6, Thuram 6,5. All: Inzaghi 6

Arbitro: Daniele Chiaffi 5,5

Ammoniti: 52′, Bastoni; 60′, Dumfries