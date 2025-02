Richiesta ‘italiana’ per Thuram: proposto all’Inter uno scambio tra bomber

L’attaccante francese sta trascinando la squadra di Inzaghi a suon di gol. Nuovi rumors di mercato da un club che ha rifiutato in passato

Alla sua prima stagione in Serie A, Marcus Thuram ha contribuito in maniera importante alla conquista del ventesimo scudetto dell’Inter. Con 13 gol e 13 assist in 35 presenze, il bomber francese è stato tra i sicuri protagonisti della seconda stella.

E dire che era arrivato ad Appiano Gentile a costo zero per rimpiazzare Dzeko andato via da svincolato ed essere l’alternativa alla coppia d’attacco formata da Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. Poi ci fu il clamoroso dietrofront del belga quando Inter e Chelsea avevano già trovato l’accordo per il ritorno a titolo definitivo e il resto è storia. In questa stagione, Thuram ha già raggiunto il numero di gol di quella passata con quasi tutto il girone di ritorno ancora da giocare, consacrandosi tra i migliori centravanti in Italia e nell’intero panorama europeo.

Non sorprende, quindi, che il suo nome sia tornato a circolare in ottica calciomercato: dopo gli accostamenti al Paris Saint-Germain e al Barcellona, si sono fatti avanti i club della Premier League. Il numero 9 nerazzurro è finito sul taccuino del Liverpool e dell’Arsenal, ma ora c’è anche una terza pretendente in Inghilterra.

Calciomercato Inter, Maresca vorrebbe Thuram al Chelsea: il piano

Secondo quanto riportato oltre Manica da ‘The Chronicle’, il Chelsea sarebbe molto interessato a Marcus Thuram. Il manager dei Blues, l’italiano Enzo Maresca, si è innamorato calcisticamente di lui sin dall’amichevole dello scorso 11 agosto a Stamford Bridge.

A dire la verità il club londinese provò a prendere Thuram già nell’estate del 2023, quando si svincolò dal Borussia Monchengladbach. Ma il centravanti francese rifiutò le avances del Chelsea e preferì trasferirsi in Serie A. Sotto il consiglio di Maresca, i Blues sono pronti a tornare alla carica in estate.

Dal canto suo l’Inter non vorrebbe privare Simone Inzaghi di un giocatore così importante, ma sa anche che nel contratto c’è una clausola di rescissione fissata a 85 milioni di euro che potrebbe essere pagata per portarlo via da Milano. In alternativa, a Marotta potrebbe essere offerto un altro attaccante per dimezzare i costi dell’affare: si tratta di Christopher Nkunku.

Il 27enne transalpino di origini congolesi ha segnato cinque gol in cinque presenze in Conference League, ma il suo bottino è molto più magro in Premier: appena due reti in diciannove apparizioni.