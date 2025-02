Polemiche derby Milan-Inter, l’ex arbitro risponde a Simone Inzaghi

Continua a far discutere la direzione di gara di Chiffi ed in particolare il mancato rigore per il fallo di Pavlovic su Thuram

Un gol di Stefan De Vrij in pieno recupero ha evitato la terza sconfitta in altrettanti derby della Madoninna all’Inter. E fatto rosicare qualcuno al Milan che si è detto sorpreso dal fatto che gli avversari abbiano celebrato tanto per una rete che è valsa solo un pareggio.

Proprio come nella finale di Supercoppa Italiana, però, la sfida tra le squadre di Inzaghi e Conceicao è stata condizionato dalle decisioni arbitrali. A Riyad la rimonta rossonera partì da una svista di Sozza, che non ravvisò un fallo su Asllani prima della punizione di Theo Hernandez. Ieri, invece, Chiffi ha annullato prima un gol a Lautaro Martinez per un presunto fallo di Dumfries sullo stesso terzino francese, poi ha sorvolato su un netto fallo da rigore di Pavlovic su Thuram.

Un episodio decisivo che ha fatto arrabbiare Simone Inzaghi, che a fine partita in tv e in conferenza stampa ha esternato il suo malcontento, soprattutto nei confronti di chi era al Var: “Ci sta che l’arbitro fosse coperto, ma chi sta seduto non può richiamare l’arbitro in una circostanza del genere. Può capitare, sbagliamo tutti, ma comincia ad essere la quarta e quinta occasione”.

Pavlovic su Thuram, l’ex arbitro Chiesa: “E’ clamoroso, capisco la frustrazione di Inzaghi”

Sul tema si sono espressi tanti ex calciatori e gli arbitri che fanno gli opinionisti. Il giudizio è unanime: manca un calcio di rigore in favore dell’Inter.

Ne è convinto anche l’ex arbitro Massimo Chiesa: “Gli episodi da rigore di ieri tra Milan-Inter e Roma-Napoli non hanno influenzato la lotta per lo scudetto – le sue parole ai microfoni di ‘radio punto nuovo’ – L’errore più eclatante è quello sul contatto tra Pavlovic e Thuram: il difensore austriaco commette fallo poco prima della scivolata di Theo Hernandez.

E’ un mancato fischio clamoroso, che deve essere segnalato. Le parole di Inzaghi a fine gara? Ha parlato con la frustrazione di chi ha colpito tre pali e meritava di vincere questo derby. Lo capisco, l’adrenalina a caldo al triplice fischio finale fa venire fuori tanto ardore, anche su un singolo episodio”.