Ancora un affare in casa Roma, assalto Inter in estate con 16 milioni

Il club nerazzurro torna a pensare a una nuova possibile operazione in casa giallorossa: ecco come si può chiudere in estate

Fiorentina e Juventus le prossime tappe di un’annata complicata e carica di impegni per l’Inter di Simone Inzaghi, che non intende minimamente tirare il fiato. I nerazzurri, ad oggi, rimangono tra i grandi favoriti per la vittoria dello Scudetto.

Prosegue la rincorsa al Napoli del grande ex Antonio Conte, e nel frattempo si lavora al futuro, un futuro roseo fatto di novità corpose in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Quella invernale, che si è chiusa da una manciata di ore, ha portato alla corte di Simone Inzaghi un solo rinforzo, peraltro arrivato quasi allo scadere.

Quel Nicola Zalewski che, a Roma, non sembrava più riuscire a rendere al meglio. Il giovane laterale di Tivoli, cresciuto nelle giovanili giallorosse, è risultato decisivo nell’1-1 finale firmato da de Vrij nel derby. A proposito di Roma, Marotta e Ausilio potrebbero fare il bis.

🗣#Zalewski si presenta: “L’Inter è una delle squadre più forti del mondo, spero di aiutare i miei compagni a raggiungere i loro obiettivi perché da oggi sono anche i miei. L’esordio nel derby è stata una bellissima emozione. Siamo stati bravi a crederci fino in fondo” pic.twitter.com/HZlj3SkNht — Interlive (@interliveit) February 4, 2025

Addio Roma, c’è l’Inter: la storia si ripete

Era chiaro ed è stato effettivamente così. L’Inter non ha mai avuto intenzione, durante la sessione invernale di calciomercato, di svenarsi per prendere nuovi calciatori. Difficile migliorare una rosa già fortissima, se ne riparlerà a partire da giugno.

E il nome di Gianluca Mancini potrebbe effettivamente balzare in cima alla lista di Marotta e Ausilio, i quali non hanno minimamente scordato come la retroguardia abbia bisogno di un intervento corposo in vista del prossimo futuro.

Stefan de Vrij rimane in scadenza a giugno – non è ancora chiaro se alla fine il rinnovo dell’olandese arriverà – mentre Acerbi e Darmian devono fare i conti con la carta d’identità.E così il 28enne di Pontedera, che a Roma spesso e volentieri di critiche ne ha ricevute e di pesanti, potrebbe lasciare il club giallorosso per sbarcare sulla sponda nerazzurra del Naviglio.

Un’eventualità possibile, nonostante il contratto di Mancini con la Roma resti in scadenza il 30 giugno 2027. L’idea che porterebbe al classe ’96 è quindi destinata a rimanere in caldo e potrebbe diventare qualcosa di concreto in estate. Ma a quali condizioni?

Mancini come Zalewski: così può firmare con l’Inter

L’Inter pochi giorni fa ha accolto Nicola Zalewski in prestito, con diritto di riscatto fissato intorno ai 6 milioni di euro durante l’estate. Per Mancini, che non ha mai nascosto la sua fede nerazzurra, si tratterebbe subito di un’operazione a titolo definitivo.

Potrebbero bastare 16 milioni di euro per convincere la dirigenza romanista a dire sì alla cessione dell’ex atalantino che in questa travagliata stagione per i capitolini, ha comunque giocato tanto. 28 presenze tra campionato e coppe con 2 gol e 2 assist vincenti a referto, 2379′ in campo. A questo punto se i costi del cartellino appaiono decisamente alla portata del club di Oaktree, lo stesso varebbe per l’ingaggio.

Perché Mancini percepisce uno stipendio da ‘appena’ 2 milioni annui, contando che si parla della metà degli ingaggi di Pellegrini e Paredes e che si tratta di un calciatore da tempo nel giro della Nazionale. Potrebbe essere quindi lui l’ultima idea della dirigenza di Viale della Liberazione per rinforzare la difesa durante il mercato estivo? Staremo a vedere.