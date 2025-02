Doveva arrivare al posto di Icardi: Ausilio lo acquista dieci anni dopo

Per rinforzare l’attacco nella prossima stagione, l’Inter potrebbe tornare su un obiettivo già seguito in più di un’occasione in passato

La conclusione della sessione di calciomercato invernale ha lasciato un pò di delusione ad una parte dei tifosi dell’Inter che si aspettavano un nuovo acquisto per rinforzare l’attacco.

Un malumore che è emerso sui social, anche a fronte dei nuovi rinforzi del Milan che ha aumentato decisamente il valore del suo attacco con gli arrivi di Joao Felix e Santiago Gimenez, il cui esordio in Coppa Italia contro la Roma si è rivelato davvero positivo con il gol del portoghese su assist dell’ex Feyenoord. Con Taremi che stenta a inserirsi, Correa infortunato e Arnautovic poco considerato da Inzaghi, ci si aspettava l’arrivo di un’alternativa di livello da affiancare a Lautaro Martinez e Thuram.

Nulla da fare. La dirigenza nerazzurra ha rinviato tutto alla prossima estate quando si interverrà pesantemente sul reparto con almeno due nuovi acquisti per sostituire Correa e Arnautovic, destinati all’addio con il contratto in scadenza.

Inter, ritorno di fiamma in attacco: può arrivare dieci anni dopo

Tanti già gli obiettivi accostati ai nerazzurri, da Nico Paz del Como a Santiago Castro del Bologna senza dimenticare Jonhatan David che non ha ancora rinnovato con il Lille. Attenzione anche a un altro centravanti che l’Inter segue da anni. Era addirittura il 2015 quando Sky Sport ha svelato di un contatto tra la dirigenza interista e il Basilea per il possibile acquisto di Breel Embolo. All’epoca diciottenne, l’attaccante svizzero rientrava tra gli eventuali sostituti di Mauro Icardi, per il quale si era fatto prepotentemente sotto l’Atletico Madrid su richiesta di Simeone.

Alla fine, Icardi rimase all’Inter e Embolo venne acquistato dalla Schalke 04. Oltreché con i Minatori, lo svizzero ha militato in Bundesliga anche con il Borussia Monchengladbach dove è stato compagno di attacco di Marcus Thuram. Anche durante gli anni con il Gladbach, l’Inter ha continuato a seguire Embolo. Lo ha confermato il giornalista di RSI, Nicolò Pasolini, in un’intervista dello scorso giugno a Cronache di Spogliatoio. “Prima di osservare Thuram, l’Inter si era innamorata di lui quando giocavano insieme al Borussia. E’ un attaccante fisicamente straripante”, questa la rivelazione del collega su quello che è stato un vero e proprio sliding doors del mercato nerazzurro.

Dopo la passata stagione in cui ha dovuto fronteggiare un lungo stop per la rottura del legamento crociato del ginocchio, Embolo è tornato a giocare con continuità nel Monaco. Ventotto presenze, sei gol e sette assist finora per l’attaccante elvetico che, a 27 anni, rientra certamente nel possibile target di investimenti sul mercato dell’Inter. Con una valutazione accessibile e un solo anno ancora di contratto con il Monaco, Embolo è un nome che può senz’altro far parte della lista degli obiettivi di Marotta e Ausilio. Chissà se dopo dieci anni dal primo approccio, non sia arrivato davvero il momento di vederlo all’Inter.