Clamoroso Inter, Lautaro via a giugno: Trasferimento Record

Secondo i portali locali il club inglese fa sul serio, vuole strappare Lautaro all’Inter. Ecco tutte le informazioni sul caso che potrebbe scuotere l’ambiente nerazzurro

Potrebbe esserci voluto un pochino di più del previsto, ma poco importa. Quel che conta adesso, sopra di ogni altra cosa, è che Lautaro Martinez abbia ritrovato la gioia del gol con una certa costanza.

La stessa costanza alla quale il popolo nerazzurro era stato abituato nella passata stagione. Certo il personalissimo bottino del capitano è ancora acerbo rispetto a quello del collega di reparto Marcus Thuram, ma ogni annata parla per sé. Fare paragoni, spesso e volentieri, non ha granché senso.

Del ritrovamento di Lautaro è felice anche Inzaghi, sebbene il tecnico nerazzurro abbia ribadito il concetto dell’importanza del centravanti argentino non soltanto come bomber del gruppo ma soprattutto in qualità di collante. Esattamente quel che ci si aspetta da un capitano della sua caratura.

Fra campionato e coppe, Lautaro sarà ancora preziosissimo. Nella speranza che possa conservare ancora il piedino destro ben caldo e rodato, fino alla fine. Poi cosa ne sarà? Finora le prospettive appaiono ben chiare: l’ex Racing non è destinato a muoversi. Ma il mercato, si sa, nasconde sempre insidie dietro le mura della sede di Viale della Liberazione.

In giro per l’Europa sono davvero poche le realtà che avrebbero una così grande disponibilità economica da poter investire ad occhi chiusi sul cartellino del centravanti dell’Inter, sforando quota 100 milioni. Anche se poche, tuttavia, la dirigenza nerazzurra deve comunque restar vigile. Perché un’offerta dell’Arsenal, su tutte, potrebbe non farsi attendere troppo.

Lautaro all’Arsenal per 120 milioni, ma Sesko è prioritario

Dell’accostamento di Lautaro al club inglese è certa anche la ‘BBC’. Nel corso di un servizio recente, l’emittente nazionale ha infatti riportato una suggestione di mercato lanciata in precedenza dal portale spagnolo ‘fichajes.net’.

Secondo gli spagnoli, l’Arsenal sarebbe intenzionato a spazzar via ogni precedente record monetario detenuto dal club per l’acquisto di un calciatore dal mercato estero. Si parla di circa 100 milioni di sterline, corrispondenti a 120 milioni di euro. Davvero una bella somma.

L’Inter potrebbe rifletterci su quel tanto che basta per far virare Ausilio sul potenziale sostituto, eppure ad oggi appare impossibile fare previsioni su quale dei tanti attaccanti di rilievo possano realmente raccogliere l’eredità dell’argentino con una manciata di settimane di preavviso. Di solito, colpi del genere sono frutto di uno studio lungo mesi.

Ad ogni modo, stando alla ribattuta de ‘The Independent’, l’Arsenal conserverebbe comunque un’altra opzione in cima alla propria lista trasferimento estiva. Mikel Arteta vuole Benjamin Sesko dal Lipsia. In quel caso, i ‘Gunners’ risparmierebbero anche qualcosina e tutto all’Inter resterebbe immutato.