Marotta li prende entrambi: l’Inter riporta in Italia un Nazionale

L’acquisto di Sucic non sarà l’unico per l’Inter in vista della prossima stagione. Marotta e Ausilio pianificano un doppio colpo in difesa

Una sessione di mercato invernale più movimentata del previsto ma che ha lasciato qualche malumore nei tifosi dell’Inter che si aspettavano, specie dopo gli acquisti delle rivali, qualche nuovo innesto in attacco per sostituire gli ormai prossimi partenti Arnautovic e Correa.

Investimenti in attacco che sono stati solo rinviati dalla dirigenza nerazzurra. Stessa situazione per la difesa, reparto dove l’Inter interverrà per ringiovanire il reparto con l’acquisto di rinforzi giovani e già pronti per competere in Serie A e Champions. A riguardo, prima si attende una definizione della situazione contrattuale dei calciatori attualmente in organico. Il rinnovo di Darmian e Acerbi è stato già comunicato nell’ambito dell’assemblea degli azionisti di settembre. Si attendono novità, invece, per quello di De Vrij per il quale la dirigenza sembra intenzionata ad attivare l’opzione di rinnovo.

La conferma dell’olandese non esclude, tuttavia, almeno un altro arrivo nel reparto arretrato. Già tanti i possibili obiettivi accostati all’Inter che sfrutterà l’intera seconda parte di stagione per monitorare le prestazioni dei difensori seguiti per poi scegliere quello sul quale investire.

Inter, possibile sorpresa in difesa: i nerazzurri sul talento della Nazionale

Come riporta Calciomercato.it, il nome più caldo per la difesa dell’Inter, al momento, è quello di Sam Beukema del Bologna. Il centrale olandese, in un’intervista di fine dicembre, non ha nascosto la sua ambizione di trasferirsi in un top club e potrebbe realizzare il suo desiderio la prossima estate con l’Inter e la Juve del suo ex allenatore Thiago Motta pronte a contenderselo.

Sempre vivo l’interesse per Jaka Bijol dell’Udinese, già cercato la scorsa estate. A Simone Inzaghi, inoltre, piace molto anche Mario Gila, protagonista di un’ottima prima parte di stagione con la Lazio. L’ex Real Madrid, come il compagno di squadra Taveres, ha già ricevuto richieste per lasciare il club biancoceleste ma, si sa, trattare con Lotito non è mai un’impresa facile.

Sempre Calciomercato.it riferisce che gli scout nerazzurri stanno seguendo con grande attenzione anche Filippo Mané, difensore italiano di origini senegalesi, classe 2005, che ha firmato recentemente il suo primo contratto da pro (un triennale) con il Borussia Dortmund. Cresciuto nel settore giovanile della Sampdoria, Mané si è trasferito al Borussia nel 2022. E’ stato capitano della Under 19 ed ora è passato alla Under 23 con ben cinque convocazioni in prima squadra senza aver mai esordito.

Mané ha militato anche nelle Nazionali italiani Under 17 e Under 19 e ora è arrivato alla Under 20, allenata dall’ex nerazzurro Bernardo Corradi, con la quale ha debuttato lo scorso settembre nel 2-0 rifilato alla Repubblica Ceca nella Elite League. Vedremo se il Borussia Dortmund vorrà puntare su Mané anche per la prima squadra. L’Inter, intanto, continua a seguirlo con la possibilità di investire di nuovo su un giovane difensore come già fatto l’estate scorsa per Palacios, già certo del ritorno in nerazzurro dopo il prestito appena iniziato con il Monza.