Marotta cambia strategia, doppio colpo in difesa: idea dalla Fiorentina

Marotta e Ausilio sono già all’opera per rinforzare la difesa in vista della nuova stagione: spunta l’idea dalla Fiorentina

Il primo confronto tra Fiorentina e Inter ha visto i nerazzurri finire in terra con le ossa rotta sotto i colpi di Moise Kean e compagni. Il risultato è pesantissimo, ma ora ci si attende una reazione immediata da parte della Beneamata tra le mura amiche. Il Napoli scappa via e se l’attacco avrebbe bisogno di nuove forze, anche la difesa inizia a denunciare qualche mancanza.

Ma chi si ferma è perduto e l’Inter non può proprio farlo se non vuole vedere i partenopei scappare via in testa alla classifica. Di sicuro, la sconfitta in Toscana sembra aver lasciato il segno, come anche il successo della Viola. E chi ne ha un bel mezzo di merito è anche Luca Ranieri.

Il difensore centrale ha messo in evidenza un’altra prova maiuscola proprio contro l’Inter ed è stato lui ad aprire le marcature e portare i nerazzurri in svantaggio. Il legame con la Beneamata potrebbe non essere solo negativo: attenzione al calciomercato.

L’Inter pensa a Ranieri in difesa: la strategia del doppio colpo

Con Acerbi e de Vrij come centrali puri, c’è bisogno di acquistare una nuova alternativa giovane in quella zona di campo e su cui basare anche il futuro. La novità che l’Inter potrebbe non limitarsi solo a un difensore, ma addirittura a due.

Infatti, i nerazzurri potrebbero investire anche per un difensore di piede mancino che possa alternarsi con Alessandro Bastoni come braccetto di sinistra. E proprio per questo uno dei nomi migliori sarebbe quello di Ranieri. Il centrale della Viola è un calciatore intelligente, che conosce bene i movimenti della difesa a tre e che potrebbe essere una valida alternativa ai titolari, riportando Carlos Augusto come esterno mancino più alto.

Il costo non sarebbe così elevato e parliamo anche di un profilo giovane, italiano e dall’ingaggio piuttosto basso, per cui potrebbe arrivare presto anche il sì di Oaktree. Per il momento, si tratta comunque solo di un’idea e non di una vera e propria trattativa.