Frecciata di Inzaghi: “Dette tante cose contro di me”. Poi l’annuncio su Thuram

L’Inter ha avuto la meglio sulla Fiorentina in Serie A grazie a un gol di Marko Arnautovic: Simone Inzaghi ha parlato dopo la partita

I nerazzurri ce l’hanno fatto. Nonostante la sfortuna, i problemi, le assenze e un’altra direzione arbitrale discutibile da una parte e dell’altra, l’Inter ha legittimato le tante occasioni create contro la Viola e si sono riscattati dopo il duro 3-0 di Firenze. Ora il Napoli è distante di solo un punto, ma bisognerà ancora faticare tanto per battere la squadra di Antonio Conte.

Intanto, Simone Inzaghi ha parlato nel post partita e ha subito elogiato i suoi calciatori e i tifosi: “Abbiamo vinto tutti insieme, i ragazzi e il nostro pubblico. I tifosi ci hanno accompagnato tutto il tempo, era una partita importante”.

Poi passa all’analisi della prestazione del man of the match: “È giusto dire due parole per Arnautovic. È un ragazzo importante per noi dentro e fuori dal campo, che merita questa soddisfazione“. Subito dopo ha risposto a tiro alle critiche: “In questi giorni abbiamo cercato di ascoltare poco, tanto quello che si diceva era contro di me quindi non c’è problema”.

L’analisi di Inzaghi dopo Inter-Fiorentina: “Thuram da valutare”. E Palladino si lamenta per il primo gol

Oggi, però, si può sorridere e gonfiare il petto dopo una bella vittoria: “Il percorso dell’Inter è ottimo in campionato, straordinario in Champions League“, ha rivendicato il tecnico dopo qualche polemica in eccesso. “Numeri e statistiche sono buonissimi. Siamo rimasti lucidi, venivamo da una sconfitta che ovviamente pesava”.

Inzaghi ha anche spiegato alcune scelte pesanti nel corso della partita: “Calhanoglu era ammonito ed era alla terza partita consecutiva. L’avrei tolto comunque al 60esimo, ho preferito farlo subito”. Le rotazioni sono sempre più importanti per l’Inter: “Barella ha fatto una grandissima partita, si vedeva che aveva riposato: cerco di far tirare il fiato quando riesco. Acerbi non giocava da mesi, Zielinski è entrato molto bene”.

Il tecnico non fa tirare un sospiro ai tifosi dopo gli infortuni di oggi: “Thuram e Arnautovic da valutare. Dimarco ha 38 di febbre da cinque giorni, Correa è tornato a disposizione”.

Inzaghi: “Il rigore di Darmian non esiste mai! Capisco Palladino, ma…”

In conferenza stampa Inzaghi ha parlato degli episodi arbitrali, a favore con riferimento al calcio d’angolo da cui è nato il primo gol, ma anche a sfavore: “Il rigore di Darmian non esiste mai. Mai, mai… La scorsa settimana il Var non è intervenuto su un episodio che ci avrebbe permesso di vincere una gara importante. Capisco Palladino, a noi è successa la stessa cosa a Leverkusen”.

Anche Raffaele Palladino ha parlato degli episodi arbitrali ai microfoni di ‘DAZN’, non facendo mancare una piccola stoccata: “Usciamo da San Siro a testa alta, non parlo mai degli arbitri ma il rammarico è su quell’errore del calcio d’angolo. A mio avviso quella è una roba che dobbiamo migliorare”.