Ha rifiutato la Turchia: l’Inter lo aspetta la prossima estate

Trattativa sfumata per uno degli obiettivi di mercato dell’Inter. I nerazzurri potrebbero riprovarci in estate

La sessione di calciomercato invernale si è conclusa per l’Inter con l’accelerata definitiva per portare in nerazzurro Petar Sucic. Il centrocampista croato della Dinamo Zagabria è atteso a Milano per le visite mediche, necessarie a formalizzare definitivamente la trattativa che Marotta e Ausilio hanno chiuso con un’offerta di 14 milioni di bonus.

Sucic, ancora fermo per un infortunio subito lo scorso novembre con la Nazionale croata, resterà alla Dinamo fino al termine della stagione per poi aggregarsi all’Inter in estate, vedremo se già per il Mondiale per Club se dovesse esserci la possibilità di tesseramenti anticipati per le squadre che partecipano all’evento che si disputerà negli USA.

Sucic non sarà l’unico acquisto dell’Inter per la prossima stagione. Sistemato inizialmente il centrocampo, la dirigenza interverrà anche per sostituire Arnautovic e Correa in attacco e rinforzare la difesa con l’acquisto di un nuovo centrale anche se De Vrij dovesse rinnovare (come probabile) il contratto in scadenza.

L’Inter acquisterà un nuovo difensore, attenzione alle ultime dalla Spagna

“Cerchiamo calciatori giovani“, questo ha ribadito il presidente Marotta nelle ultime dichiarazioni sul mercato dell’Inter rilasciate nel pre partita di Inter-Monaco. Un input che sarà seguito anche per il nuovo difensore. Non a caso, hanno questa caratteristica sia Beukema del Bologna che Bijol dell’Udinese, da tempo accostati ai nerazzurri. Attenzione anche ai potenziali obiettivi che giocano all’estero. Uno di questi, nelle scorse ore, ha rifiutato il trasferimento al Galatasaray.

Si tratta di Yarek Gasiorowski, difensore spagnolo classe 2005 del Valencia, che è stato avvicinato all’Inter già la scorsa estate quando i nerazzurri erano alla ricerca di un nuovo difensore per completare il mercato con la scelta finale poi ricaduta su Tomas Palacios. Gasiorowski aveva appena vinto l’Europeo U19 con la Spagna e rappresentava una possibile occasione di mercato con il contratto in scadenza nel 2025.

Il contratto con il Valencia non è stato ancora rinnovato ma questo non ha impedito al difensore di rifiutare l’offerta del Galatasaray, disposto a pagare 15 milioni per prenderlo subito, considerato che il mercato invernale in Turchia chiude lunedì 11 febbraio. Gasiorowski, d’accordo con il Valencia, ha deciso di restare in un momento delicatissimo per il club, ancora terzultimo in classifica e in piena zona retrocessione nella Liga nonostante le ultime due vittorie consecutive contro Leganes e Celta Vigo.

Salvezza o meno del Valencia, la permanenza di Gasiorowski nella squadra in cui è cresciuto calcisticamente passa tutta dall’eventuale rinnovo del contratto in scadenza. Senza, l’Inter potrebbe davvero sfruttare l’opportunità di rinforzarsi con un altro giovane di talento, come Sucic, che può arrivare in nerazzurro addirittura a parametro zero.