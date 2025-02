Paura Inter, Bastoni dopo Thuram: ghiaccio in panchina

Non c’è solo Thuram nei pensieri di Simone Inzaghi: anche Alessandro Bastoni è uscito dal campo per infortunio

La partita contro la Fiorentina ha dato tanto lavoro all’infermeria dell’Inter. Infatti, dopo il problema alla caviglia di Marcus Thuram, nel corso del secondo tempo è dovuto uscire dal campo anche Alessandro Bastoni. Il difensore nerazzurro ha lasciato il terreno di gioco visibilmente stanco, ma subito dopo si è capito che c’era anche di più.

Il calciatore si è seduto in panchina con qualche smorfia di dolore e ha subito applicato il ghiaccio. È chiaro che non si tratti di un grave problema muscolare, né di una lesione. Domani verranno verificate le sue condizioni, esattamente come per il bomber francese, ma dovrebbe trattarsi al massimo di un affaticamento muscolare. In questo caso potrebbero non essere effettuati gli esami, procedendo al recupero della migliore forma per la Juventus.

Problema muscolare anche per Arnautovic: cosa è successo

Pochi minuti dopo dalla sostituzione di Bastoni, è dovuto uscire dal campo anche Arnautovic. L’austriaco, che aveva preso il posto di Thuram, non è riuscito a finire la partita.

Il problema è stato ancora una volta di natura muscolare, nello specifico un dolorino all’adduttore. Non c’era ragione di rischiare e quindi Inzaghi ha preferito sostituirlo con Taremi. Si spera che, anche in questo caso, non sia nulla di grave.