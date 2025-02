Stramaccioni sulla corsa scudetto: “Ecco dove vedo l’Inter scarsa”

Il duello tra il Napoli di Conte e i nerazzurri di Inzaghi si è acceso dopo il ko nel recupero contro la Fiorentina. A marzo lo scontro diretto

La sconfitto dell’Inter a Firenze ha avuto le conseguenze di un terremoto sul campionato di Serie A. Persino i bookmaker hanno cambiato idea e adesso la favorita per lo scudetto è diventata il Napoli a quota 1.80 contro il 2.10 a cui è bancato il club nerazzurro.

Dopo due campionati vinti in largo anticipo proprio dai partenopei prima e dai meneghini poi, la speranza è che il duello tra le squadre di Antonio Conte e Simone Inzaghi possa protrarsi fino a maggio. Intanto stasera Lautaro Martinez e compagni possono prendersi la rivincita sui viola, con uno Zalewski in più ed un Dumfries (squalificato) in meno.

Ma soprattutto Palladino potrà avere a disposizione tutti i nuovi acquisti che non ha potuto schierare giovedì al Franchi: da Zaniolo a Fagioli, da Folorunsho a Pablo Marì. Insomma, si prospetta una partita molto interessante, nella speranza che il risultato sia diametralmente opposto a quello di quattro giorni fa. Un altro ko, infatti, rischierebbe di compromettere la corsa scudetto dei campioni d’Italia in carica.

Corsa scudetto, Stramaccioni: “Napoli cresciuto, Inter sta facendo percorso diverso”

Sul duello per il tricolore è intervenuto anche Andrea Stramaccioni, che a ‘Radio Kiss Kiss Napoli’ ha detto: “La squadra azzurra è cresciuta tanto nella qualità del gioco. A ottobre facevamo dei ragionamenti diversi rispetto ad oggi. Secondo me c’è una comunicazione esterna ed interna per Conte: quando sta con i suoi giocatori le pareti dello spogliatoio vibrano, mentre magari in pubblico fa un po’ il pompiere”.

L’ex allenatore dell’Inter, ora opinionista tv per Dazn, ha fatto il punto anche sulla squadra di Inzaghi e sul periodo non positivo con il pareggio in extremis nel derby contro il Milan e soprattutto la sconfitta contro la Fiorentina. “Da un punto di vista fisico non li ho visti male i nerazzurri, ma psicologicamente mi è parsa una squadra scarsa.

Anche a Firenze ha concesso la possibilità di passare in vantaggio agli avversari, tra l’altro su calcio piazzato. Questo vuol dire che c’è stata la bravura di chi realizza il gol, ma di sicuro non è un buon segno per chi lo ha subito. Ad ogni modo l’Inter in questa stagione non stanno facendo lo stesso percorso che ha fatto l’anno scorso”.