Ha rifiutato il rinnovo: dalla Juve all’Inter, trasferimento a costo zero

Nuovo intreccio di mercato sull’asse Torino-Milano. Inzaghi e Thiago Motta in attesa degli sviluppi dell’affare che infiamma il derby d’Italia

Dopo il pirotecnico pareggio per 4-4 dello scorso 27 ottobre, Inter e Juventus si sfideranno di nuovo domenica nel posticipo della 25esima giornata di Serie A. Un derby d’Italia che potrà dire tanto delle ambizioni scudetto nerazzurre e di quelle in chiave Champions dei bianconeri.

In attesa del duello in campo tra le squadre di Simone Inzaghi e Thiago Motta, ancora una volta lo scontro si sta giocando sul terreno del calciomercato. Chiusa ufficialmente la sessione invernale lo scorso 3 febbraio, adesso i top club si concentrano sui giocatori in scadenza di contratto a giugno. Da questo mese, infatti, è possibile far firmare un pre-accordo a chi si svincola il prossimo 30 giugno, cercando di giocare di anticipo sulla concorrenza.

Le occasioni importanti non mancano: rispetto al passato, non ci sono soltanto calciatori ultra trentenni che cercano una nuova sistemazione. Sebbene la politica dell’Inter sia cambiata con l’arrivo del fondo Oaktree al posto della famiglia Zhang ai vertici della società, Marotta e Ausilio restano sempre vigili sui possibili colpi a costo zero. Ce n’è uno, in particolare, che potrebbe portare all’ennesimo incrocio con gli eterni rivali della Juve.

Calciomercato, Boscagli ha detto no al Psv Eindhoven: Inter e Juve in corsa

Tra i giocatori in scadenza di contratto che fanno più gola alle big c’è senza dubbio Olivier Boscagli. Il difensore centrale francese classe 1997, che all’occorrenza può giostrare anche da terzino sinistro, è pronto a fare il salto di qualità.

Come svelato dal noto giornalista sportivo Ekrem Konur sul suo profilo ‘X’, il monegasco ha rifiutato la proposta di rinnovo che gli ha presentato il Psv Eindhoven. Forte dell’interessamento di molti top club, tra cui appunto sia l’Inter che la Juventus, la sua intenzione è quella di sfruttare la sua situazione contrattuale per fare un’esperienza in uno dei campionati più importanti d’Europa.

Dopo averli affrontati nella prima giornata della fase a girone unico di Champions League lo scorso 17 settembre, Boscagli stasera sarà di nuovo a Torino per giocare la gara di andata dei playoff contro i bianconeri. Per il dt Giuntoli può essere l’occasione di avvicinarlo a margine della partita e discutere del suo futuro, ma anche gli emissari nerazzurri potrebbero fare un blitz all’Allianz Stadium’. Sempre che tra i due litiganti non sia il terzo a godere: sull’ex Nizza, infatti, ci sono anche diverse squadre della Premier League inglese.