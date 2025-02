L’Inter piomba in casa Manchester United, affare a sorpresa in difesa

L’Inter si rinforzerà in difesa la prossima stagione. Attenzione a una possibile occasione dal Manchester United

Come suo solito, l’Inter si è mossa in anticipo per battere la concorrenza sul mercato. E’ accaduto un anno fa con Zielinski e Taremi, presi a parametro zero già a ridosso della conclusione della sessione invernale ed ora è successo di nuovo con Petar Sucic.

Con un’offerta da 14 milioni più di 2 di bonus, l’Inter si è assicurata già il centrocampista croato della Dinamo Zagabria che ora terminerà la stagione con il club allenato da Fabio Cannavaro prima di aggregarsi ai nerazzurri forse già per il Mondiale per Club, qualora venisse concessa la possibilità di effettuare nuovi tesseramenti ai club partecipanti già a giugno.

Con Sucic, l’Inter si è garantita un centrocampista poliedrico che può essere schierato sia da regista basso che in posizione più avanzata da mezzala. Un calciatore giovane, molto promettente su cui OakTree ha investito una cifra importante, la stessa che verosimilmente sarà destinata anche a un nuovo acquisto per la difesa, altro reparto che Marotta e Ausilio rinforzeranno nella prossima annata.

Inter, possibile occasione dal Manchester United per la difesa

Si attendono novità importanti nelle prossime settimane sul possibile rinnovo di De Vrij. L’ottimo rendimento offerto dal centrale olandese durante l’assenza di Acerbi, avrebbe convinto l’Inter ad esercitare l’opzione per prolungare ulteriormente il contratto in scadenza a fine stagione. La conferma di De Vrij, tuttavia, non esclude uno o più arrivi nel reparto che riaccoglierà anche Palacios di ritorno dal prestito secco al Monza.

Anche in difesa, l’Inter punterà su un profilo giovane ma già pronto al quale magari affiancare un altro innesto più esperto magari da acquistare a condizioni più favorevoli sul mercato. I nomi più gettonati, al momento, sono quelli di Sam Beukema del Bologna e Jaka Bijol dell’Udinese, due centrali di ruolo la cui valutazione è prossima ai 20 milioni.

Per il difensore più esperto, l’Inter potrebbe puntare su un calciatore in scadenza. Uno di questi gioca nel Manchester United, club da cui verosimilmente si separerà a fine stagione dopo otto anni. Si tratta dello svedese Victor Lindelof, difensore che sta trovando poco spazio, in un’annata tormentata per lo United, anche con Amorim, motivo per cui si è ipotizzato un suo addio ai Red Devils già a gennaio.

Lindelof è rimasto allo United ma la separazione è ormai sancita. Prossimo allo svincolo, il difensore potrebbe essere proposto anche all’Inter. Tuttavia, al di là della grande esperienza maturata anche in ambito internazionale, l’età di Lindelof (compirà 31 anni il prossimo luglio) non è certo in linea con il nuovo corso sul mercato impresso da OakTree che la nuova proprietà ha attuato nuovamente proprio con l’acquisto di Sucic.