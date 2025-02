Inter-Fiorentina, altro che campionato falsato: un video zittisce tutte le polemiche

Nuove immagini dimostrano che l’arbitro La Penna ha fatto bene a concedere il corner da cui nasce l’autogol di Pongracic

Giorni di polemiche accese in Serie A. Spesso esagerate come spesso accade quando di mezzo c’è l’Inter. Nel posticipo di lunedì, i nerazzurri hanno dominato e vinto una partita a senso unico contro la Fiorentina. Eppure c’è chi ha avuto da ridire sull’arbitraggio.

#InterFiorentina – Il pallone giocato da #Thuram sembra prendere un giro strano. C’è stata una deviazione di #Pongracic e quindi sarebbe stato comunque corner? Solo eventuali nuove immagini di #DAZN potrebbero fugare i dubbi pic.twitter.com/j1u2c9WWp5 — Maurizio Russo (@maugirzio_russo) February 12, 2025

Non per la clamorosa violazione del protocollo Var da parte di chi era davanti al monitor, che ha richiamato l’arbitro La Penna per far fargli decretare il calcio di rigore su un tocco di mano ravvicinato di Darmian assolutamente non punibile. Bensì per un semplice calcio d’angolo dal quale poi è scaturito l’autogol di Pongracic. Resta l’errore della squadra arbitrale, che non si è accorta che il pallone aveva già interamente varcato la linea di fondo campo al momento del cross di Bastoni. Ma dalle immagini che vi proponiamo qui sopra, si evince che dopo il passaggio in profondità di Thuram, il pallone prende un giro strano, frutto verosimilmente di una leggera deviazione di Pongracic. Il che vorrebbe dire che la decisione finale di assegnare il corner sarebbe comunque giusta. La speranza è che Dazn abbia altre inquadrature dell’episodio per poterci togliere ogni dubbio.

Errori arbitrali, Inter in credito: già sei errori contro nel 2025

A prescindere da tutto, chi parla di campionato falsato per questa faccenda non è sereno nei giudizi. In ogni caso, dire che l’Inter sia avvantaggiata dagli arbitri è un’eresia. Con il rigore dato alla Fiorentina, sono già sei gli errori contro i nerazzurri nel solo 2025.

Il primo risale alla finale di Supercoppa Italiana contro il Milan. Prima del calcio di punizione da cui nasce la rimonta rossonera, c’è un fallo su Asllani. In quel caso nessuno però ha invocato il cambio del protocollo Var per rimediare ad un errore. In Inter-Bologna manca un rigore per il fallo di Skorupski (che non tocca mai il pallone) in uscita bassa su Thuram.

In Inter-Empoli c’è fallo in area di Ismajli su Lautaro Martinez a palla lontana. In Lecce-Inter c’è un braccio largo e punibile di Baschirotto (sullo 0-0, ndr) che non ha portato al penalty né alla On Field Review. Nel derby di campionato contro il Milan, per chiudere il cerchio, manca un altro rigore per il fallo di Pavlovic su Thuram. Gli audio del Var in quel caso non sono stati fatti ascoltare…