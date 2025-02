Beffa dell’Inter al Milan: arriva il difensore, 12 milioni alla diretta rivale

L’Inter può beffare il Milan con una nuova operazione sul calciomercato: l’affare può decollare per 12 milioni di euro

Inter e Milan stanno attraversando momenti molto diversi della loro stagione. I nerazzurri non possono perdere terreno dal Napoli e, nonostante un calendario quasi impossibile da sostenere, sono a solo un punto di distacco, che vogliono mantenere anche dopo l’impegno contro la Juventus.

I rossoneri, invece, dopo una prima parte di stagione di gran lunga al di sotto delle aspettative, vogliono ribaltare la situazione e tentare una disperata rimonta in campionato e avanzare il più possibile anche in Champions League. Dopo un buon periodo, però, le cose sono andate male nell’andata dei playoff contro il Feyenoord, nonostante ci fossero tutti gli elementi per fare bene e strappare una vittoria pesante per la qualificazione.

La squadra di Conceicao ha mostrato nuove incertezze offensive, a dispetto della potenza di fuoco schierata tutta in contemporanea e costituita da Joao Felix, Leao, Pulisic e Santiago Gimenez. L’allenatore dovrà lavorare sull’equilibrio, ma ha trovato di fronte anche un avversario determinato e ben messo in campo, che ha dato del filo da torcere ai suoi. Proprio per questo, l’Inter potrebbe tornare a parlare con il Feyenoord per una nuova operazione in entrata.

L’Inter guarda ancora in Olanda per l’esterno destro: occhi su Givairo Reid

Givairo Reid ha solo 18 anni, ma ha già messo in fila diverse presenze in stagione, ben figurando anche in Champions League contro il Milan. È stato suo, infatti, il recupero su Leao che non ha permesso al campione portoghese di andare in rete a campo aperto. E sappiamo bene che non è affatto semplice reggere la velocità dell’ex Lille.

Questo è sicuramente il fondamentale in cui Reid eccelle, ma può crescere ancora molto sotto il profilo tecnico e tattico. L’idea dell’Inter è programmare un investimento per l’immediato e considerarlo come erede di Dumfries in prospettiva, magari dopo averlo messo alla prova in un altro club di Serie A in prestito.

Servirebbe, però, già un investimento importante tra i 10 e i 12 milioni di euro, che rende l’affare un po’ più difficile del previsto. Sarebbe comunque un acquisto che andrebbe nell’ottica del ringiovanimento voluto da Oaktree e una pedina importante per il futuro del club meneghino. Quindi, staremo a vedere.