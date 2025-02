Inter, ritorno di fiamma in difesa: torna dopo un gravissimo infortunio

L’Inter dovrà intervenire in difesa la prossima estate: torna nel mirino un calciatore dopo un grave infortunio

La retroguardia nerazzurra non sempre ha dato risposte importanti in questa stagione. Non è solo colpa dei difensori di ruolo, ma un po’ di tutto l’assetto in generale, a partire dal filtro del centrocampo. Eppure le cose dovrebbe cambiare nel reparto nei prossimi mesi, soprattutto nel suo cuore.

La rivoluzione giovane di Oaktree potrebbe colpire e sarà difficile vedere riconfermati sia Acerbi, sia de Vrij. In questa stagione, l’olandese ha giocato molto di più, visti i continui infortuni del centrale italiano dopo l’operazione per la pubalgia. Ora proprio l’ex Lazio e Milan è a rischio addio la scorsa estate, visto che l’Inter ha comunque una clausola per rescindere il contratto – tramite il pagamento di una penale.

In ogni caso, la voglia di centrale un colpo giovane in quella zona del campo rimane e un calciatore di Serie A potrebbe tornare nel mirino dei nerazzurri.

Schuurs resta nelle idee dell’Inter: la strategia di Marotta

Non è la prima volta che il nome di Perr Schuurs viene accostato all’Inter. Il centrale piace da diverse stagioni in marcatura, per capacità tecniche e fisiche, ma poi la dirigenza aveva desistito visto il gravissimo infortunio del calciatore del Torino al ginocchio. Ancora oggi la situazione non è del tutto risolta dopo un altro intervento.

Il ragazzo ha confortato i tifosi con le sue immagini in palestra, ma il ritorno in campo potrebbe avvenire direttamente nella prossima stagione. L’Inter non ha tolto gli occhi da lui, ma aspetta che si rimetta del tutto e ci siano delle rassicurazioni sulle sue condizioni fisiche.

Se ciò dovesse succedere, i nerazzurri potrebbero tornare alla carica, di sicuro a cifre più basse rispetto a quelle di un paio d’anni fa. In questo caso, l’operazione potrebbe concludersi per 15 milioni di euro, una somma giusta per un quasi 26enne che ha ancora tanto da dire in carriera. Certo, ora i tempi non sono ancora maturi.